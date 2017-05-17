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17 мая 2017, 22:36 | Игровые: Гандбол | БЕЛТА

Гродненский «Кронон» сенсационно обыграл БГК в первом полуфинале чемпионата Беларуси

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты гродненского «Кронона» неожиданно победили действующего чемпиона Беларуси БГК имени Мешкова в первом поединке полуфинальной серии национального первенства, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На протяжении всего поединка в Гродно хозяева ни в чем не уступали грозным соперниками и выиграли первый тайм с перевесом в три мяча — 14:11. Увеличить
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На протяжении всего поединка в Гродно хозяева ни в чем не уступали грозным соперниками и выиграли первый тайм с перевесом в три мяча — 14:11. После перерыва брестчане догнали соперников, но в самой концовке встречи все же не устояли, и «Кронон» выиграл с минимальным превосходством — 26:25.

В другом матче полуфинальной серии до двух побед вице-чемпион страны минский СКА одолел на выезде гандболистов «Гомеля» — 32:30 (17:14).

Следующие матчи медальных серий 25-го чемпионата Беларуси пройдут 20 мая в Бресте и Минске.

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова выиграл три последних чемпионата, а всего в его активе восемь титулов. В копилке минского СКА десять триумфов подряд (1993−2002).

На женском первенстве серии за награды стартовали ранее. В первом поединке за золото «БНТУ-БелАЗ» обыграл в гостях чемпионок гандболисток «Гомеля» со счетом 27:23. В стартовой встрече за бронзу брестский клуб «Виктория-Берестье» победил в Белыничах бобруйскую «Березину» — 35:24. Вторые матчи серий до трех побед состоятся 20 мая в Минске и Бресте.

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