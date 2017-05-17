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17 мая 2017, 22:01 | Игровые: Гандбол | Спорт-Экспресс

В финале чемпионата России сыграют «Чеховские медведи» и «Университет-Нева»

Стал известен второй финалист чемпионата России среди мужчин.

Стал известен второй финалист чемпионата России среди мужчин. Увеличить
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В решающем третьем матче полуфинала «Университет-Нева» одолел СКИФ. В финале питерский клуб сыграет с «Чеховскими медведями», победителями последних 15 чемпионатов страны.

В матче за третье место СКИФ встретится с «Динамо-Виктором».

Чемпионат России.

Суперлига.

Мужчины.

½ финала.

Третий матч.

«Университет-Нева» (Санкт-Петербург) — СКИФ (Краснодар) — 25:22 (13:15).
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