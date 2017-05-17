Полуфинальные серии гандбольного чемпионата Беларуси стартуют в Гомеле и Гродно

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Действующий чемпион страны БГК имени Мешкова сыграет в Гродно против гандболистов местного «Кронона». Обладатель серебряных медалей прошлого первенства минский СКА сыграет в гостях у «Гомеля». Совсем недавно, в прошедшие выходные дни, квартет соискателей наград участвовал в «Финале четырех» розыгрыша Кубка Беларуси. В кубковых полуфиналах брестчане разгромили гродненскую дружину (36:23), а минчане были сильнее гомельских гандболистов (30:25).

Серии за выход в финал 25-го чемпионата страны пройдут до двух побед одной из команд. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова выиграл 3 последних чемпионата, а всего в его активе 8 титулов. Минский СКА выигрывал золото 10 раз подряд (1993−2002).

На женском первенстве уже начались решающие матчи за награды. В первом поединке золотой серии «БНТУ-БелАЗа» обыграл на выезде чемпионок гандболисток «Гомеля» со счетом 27:23.

В стартовой встрече за бронзу брестский клуб «Виктория-Берестье» победил в Белыничах бобруйскую «Березину» — 35:24.

Вторые поединки медальных серий до 3 побед состоятся 20 мая в Минске и Бресте.