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16 мая 2017, 21:16 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Гандболисты «Чеховских медведей» стали первыми финалистами чемпионата России

МОСКВА, 16 мая — Р-Спорт. Гандболисты подмосковного клуба «Чеховские медведи» вышли в финал чемпионата России, ставропольское обыграв «Динамо-Виктор».

Гандболисты подмосковного клуба Чеховские медведи вышли в финал чемпионата России ставропольское обыграв Динамо-Виктор. Увеличить
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Вторая встреча полуфинальной серии до двух побед, прошедшая во вторник в Чехове, завершилась со счетом 29:28 в пользу хозяев. Первый матч завершился победой подмосковного клуба со счетом 31:28.

Соперник «Чеховских медведей» по финалу определится в серии между петербургским «Университетом-Невой» и краснодарским СКИФом.
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