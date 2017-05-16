Гандболисты «Чеховских медведей» стали первыми финалистами чемпионата России
МОСКВА, 16 мая —
Р-Спорт. Гандболисты подмосковного клуба «Чеховские медведи» вышли в финал чемпионата России, ставропольское обыграв «Динамо-Виктор».
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Вторая встреча полуфинальной серии до двух побед, прошедшая во вторник в Чехове, завершилась со счетом 29:28 в пользу хозяев. Первый матч завершился победой подмосковного клуба со счетом 31:28.
Соперник «Чеховских медведей» по финалу определится в серии между петербургским «Университетом-Невой» и краснодарским СКИФом.
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