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16 мая 2017, 20:09 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Гандболисты астраханского «Динамо» сразятся со «СГАУ-Саратовом» за 5-е место ЧР

МОСКВА, 16 мая — Р-Спорт. Гандболисты астраханского «Динамо» и «СГАУ-Саратова» вышли в финал турнира за 5−8-е места чемпионата России.

«Динамо» во вторник на своей площадке со счетом 32:23 взяло верх над волгоградским «Каустиком» во втором матче полуфинальной серии до двух побед за 5−8-е места турнира. Первая игра соперников, прошедшая в Волгограде 12 мая, тоже завершилась победой «Динамо» со счетом 29:24.

В другом матче полуфинальной серии до двух побед «СГАУ-Саратов» со счетом 36:23 обыграл дома «Пермских медведей». В первой игре победу также одержали гандболисты «СГАУ-Саратова» — 36:27.

Первый матч финальной серии за 5−8-е места запланирован на 22 мая.
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