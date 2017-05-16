Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/handball/29762829/
16 мая 2017, 18:06 | Игровые: Гандбол | «Прессбол»

Полусредний СКА Алексей Шинкель близок к переходу в украинский «Мотор»

По сведениям «Прессбола», левый полусредний минского СКА Алексей Шинкель в стадии завершения переговоров о переходе в украинский «Мотор».

Напомним, в клубе из Запорожья уже выступает белорус — разыгрывающий Борис Пуховский. К переезду туда готовятся Максим Бабичев из Бреста и Глеб Гарбуз из австрийского «Шваца». Отметим, что летом в «Моторе» ожидается смена тренера: Николай Степанец уступит пост поляку Патрику Ромбелу, возглавляющему «Квидзынь» и вторую сборную Польши.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гандбола

Все новости
31 декабря

Анатолий Капский: я не злой, но иногда нужно включать плохого

Павел Савицкий: не хочу наступать Капскому на горло

THE. В Борисове нет глоров БАТЭ