Полусредний СКА Алексей Шинкель близок к переходу в украинский «Мотор»
По сведениям «Прессбола», левый полусредний минского СКА Алексей Шинкель в стадии завершения переговоров о переходе в украинский «Мотор».
Напомним, в клубе из Запорожья уже выступает белорус — разыгрывающий Борис Пуховский. К переезду туда готовятся Максим Бабичев из Бреста и Глеб Гарбуз из австрийского «Шваца». Отметим, что летом в «Моторе» ожидается смена тренера: Николай Степанец уступит пост поляку Патрику Ромбелу, возглавляющему «Квидзынь» и вторую сборную Польши.
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