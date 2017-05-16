Полусредний СКА Алексей Шинкель близок к переходу в украинский «Мотор»

Напомним, в клубе из Запорожья уже выступает белорус — разыгрывающий Борис Пуховский. К переезду туда готовятся Максим Бабичев из Бреста и Глеб Гарбуз из австрийского «Шваца». Отметим, что летом в «Моторе» ожидается смена тренера: Николай Степанец уступит пост поляку Патрику Ромбелу, возглавляющему «Квидзынь» и вторую сборную Польши.