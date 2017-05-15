Гандболисты московского УОР № 2 заняли 9-е место в чемпионате России

В заключительном матче тура, прошедшем в понедельник, УОР № 2 обыграл УГНТУ-ВНЗМ из Уфы со счетом 25:23. В другой встрече снежинский «Сунгуль» сыграл с челябинским «Динамо» вничью со счетом 21:21.

В трех матчах третьего тура УОР № 2 одержал две победы при одном поражении, обойдя УГНТУ-ВНЗМ за счет выигрыша в личной встрече. Третью строчку заняли динамовцы, а «Сунгуль», проиграв два из трех матчей домашнего тура, оказался четвертым.