Гандболисты московского УОР № 2 заняли 9-е место в чемпионате России
МОСКВА, 15 мая —
Р-Спорт. Гандболисты московского УОР № 2 стали победителями турнира за 9−12-е места в рамках чемпионата России, выиграв третий тур турнира, который прошел в Снежинске.
В заключительном матче тура, прошедшем в понедельник, УОР № 2 обыграл
В трех матчах третьего тура УОР № 2 одержал две победы при одном поражении, обойдя
В итоговой таблице девятым стал УОР № 2, 10-ю строчку занял
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