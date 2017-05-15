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15 мая 2017, 20:06 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Гандболисты московского УОР № 2 заняли 9-е место в чемпионате России

МОСКВА, 15 мая — Р-Спорт. Гандболисты московского УОР № 2 стали победителями турнира за 9−12-е места в рамках чемпионата России, выиграв третий тур турнира, который прошел в Снежинске.

В заключительном матче тура, прошедшем в понедельник, УОР № 2 обыграл УГНТУ-ВНЗМ из Уфы со счетом 25:23. В другой встрече снежинский «Сунгуль» сыграл с челябинским «Динамо» вничью со счетом 21:21.

В трех матчах третьего тура УОР № 2 одержал две победы при одном поражении, обойдя УГНТУ-ВНЗМ за счет выигрыша в личной встрече. Третью строчку заняли динамовцы, а «Сунгуль», проиграв два из трех матчей домашнего тура, оказался четвертым.

В итоговой таблице девятым стал УОР № 2, 10-ю строчку занял УГНТУ-ВНЗМ, «Сунгуль» оказался на 11-м месте, а последнюю 12-ю строчку заняло челябинское «Динамо», которое покинуло суперлигу.
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