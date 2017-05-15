«Ростов-Дон» выиграл для России Кубок ЕГФ

Ростовскому клубу пришлось ждать столь значимой победы 27 лет, с 1990 года, когда был выигран Кубок обладателей Кубков европейских стран. В минувшую субботу во втором финальном матче команда Фредерика Бужана переиграла немецкий «Битигхайм» — 25:21.

«БИТИГХАЙМ» ИГРАЛ НА РАВНЫХ

Два года назад гандболистки «Ростов-Дона» претендовали на победу в Кубке ЕГФ, но тогда по сумме двух матчей в финале уступили датскому «Твису». На этот раз российский клуб был близок к победе в европейском турнире как никогда. Неделю назад «Ростов-Дон» в гостях одержал победу над немецким «Битигхаймом» со счетом 28:25 и увеличил и без того высокие шансы на успех. В ответной игре команде Фредерика Бужана в Ростове-на-Дону оставалось решить задачу-минимум — постараться не растерять добытое в первой игре преимущество.

На берегах Дона перед вторым матчем наблюдался ажиотаж. Все билеты на финал Кубка ЕГФ были проданы, а организаторы устроили для зрителей настоящее красочное шоу перед началом самого матча. Столь же увлекательной получилась и встреча, игра держала в напряжении практически до самого финального свистка. То, что «Битигхайм» самый серьезный соперник на пути «Ростов-Дона» в Кубке ЕГФ, было понятно и раньше, но немецкий клуб продемонстрировал это еще раз. Начало встречи осталось за гостями, которые повели 2:0, а затем ни в чем уступали «Ростов-Дону» на протяжении всего первого тайма. Хозяйкам площадки пришлось потратить немало сил, прежде чем выравнять игру, и хорошо, что у них получилась. На первых минутах капитан «Ростов-Дона» Юлия Манагарова и Анна Сень точными бросками не позволили «Битигхайму» вырваться вперед, а затем включилась Александрина Кабрал Барбоса, которая успешно защищалась, а также раздавал результативные передачи и сама отличилась голом. Но оторваться от «Битигхайма» команде Фредерика Бужана никак не удавалось, и первый тайм завершился вничью — 12:12.

СУДЬБА ФИНАЛА РЕШИЛАСЬ В КОНЦОВКЕ

Несмотря на то что «Ростов-Дону» удавалось сохранять фору в три мяча после первой игры, исход двухматчевого противостояния все еще не был решен. Особенно это стало отчетливо ясно, когда «Битигхайм» ударно начал второй тайм. Стартовая пятиминутка осталась полностью за гандболистками немецкого клуба, которые вышли вперед на два мяча — 14:12. Российским болельщикам впору было начать волноваться, ведь «Битигхайм» продолжал наседать и смотрелся мощнее. Но «Ростов-Дон» ближе к середине первого тайма пришел в себя, партнеров по команде взбодрила Майя Петрова, которая в нужный момент забросила подряд два важных мяча. А затем на авансцену вышла титулованный голкипер «Ростов-Дона» Катрин Лунде. Норвежка совершила два блистательных сейва, а затем прекрасными передачами через всю площадку вывела Юлию Манагарову один на один и та не промахнулась. Когда к 20-й минуте встречи Сираба Дембеле вывела «Ростов-Дон» на два мяча, «Битигхайм» почти сдался. Гандболисток немецкого клуба стали покидать силы, травму получила один из игроков, и за пять минут до финальной сирены победитель Кубка ЕГФ стал ясен. Все, чем запомнился «Битигхайм» в оставшееся время, — грубостью, в одном из эпизодов сильно досталось голкиперу Катрин Лунде, которая после броска в лицо была вынуждена уступить место на площадке Анне Седойкиной. Тем временем «Ростов-Дон» увеличивал разрыв в счете и установил окончательный счет — 25:21. Победа российского клуба в Кубке ЕГФ!

— Многие думали, что второй матч сложился для нас легче первого, но это не так, — прокомментировал исторический успех главный тренер «Ростов-Дона» Фредерик Бужан. — Гандболистки испытывали давление, так как очень хотели выиграть и подарить победу руководителям клуба, болельщикам, своим семьям. В начале встречи игроки нашей команды немного нервничали, но затем мы смогли их успокоить. По ходу игры «Битигхайм» мог выходить вперед, но мы сравнивали счет, а затем переламывали игру. Это говорит о том, что по ходу встречи мы прибавляли.

Капитан «Ростов-Дона» Юлия Манагарова добавила, что команда не собирается останавливаться на достигнутом. Ведь впереди финал чемпионата России и «Финал четырех» Кубка страны, которые ростовский клуб также намерен выиграть.