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12 мая 2017, 22:22 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

«Чеховские медведи» обыграли «Динамо-Виктор» в 1-м полуфинальном матче ЧР по гандболу

«Чеховские медведи» обыграли на выезде ставропольское «Динамо-Виктор» в первом матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России по гандболу среди мужских команд.

Чеховские медведи обыграли на выезде ставропольское Динамо-Виктор в первом матче полуфинальной серии <nobr>плей-офф</nobr> чемпионата России по гандболу среди мужских команд. Увеличить
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Встреча, прошедшая в пятницу в Невинномысске, завершилась со счетом 31:28 в пользу подмосковной команды. Второй матч серии до двух побед пройдет в Чехове 16 мая.

В другом полуфинале петербургский «Университет-Нева» победил на выезде краснодарский СКИФ со счетом 23:22. Второй матч пройдет 16 мая в Санкт-Петербурге.
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Новости Гандбола

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