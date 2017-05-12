«Чеховские медведи» обыграли «Динамо-Виктор» в 1-м полуфинальном матче ЧР по гандболу
«Чеховские медведи» обыграли на выезде ставропольское «Динамо-Виктор» в первом матче полуфинальной серии
плей-офф чемпионата России по гандболу среди мужских команд.
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Встреча, прошедшая в пятницу в Невинномысске, завершилась со счетом 31:28 в пользу подмосковной команды. Второй матч серии до двух побед пройдет в Чехове 16 мая.
В другом полуфинале петербургский «Университет-Нева» победил на выезде краснодарский СКИФ со счетом 23:22. Второй матч пройдет 16 мая в
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