«Чеховские медведи» обыграли «Динамо-Виктор» в 1-м полуфинальном матче ЧР по гандболу

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Встреча, прошедшая в пятницу в Невинномысске, завершилась со счетом 31:28 в пользу подмосковной команды. Второй матч серии до двух побед пройдет в Чехове 16 мая.