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12 мая 2017, 21:40 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Гандболисты астраханского «Динамо» обыграли «Каустик» в матче за 5−8 места ЧР

Гандболисты астраханского «Динамо» обыграли «Каустик» (Волгоград) в первом матче полуфинальной серии за 5−8 места чемпионата России.

Гандболисты астраханского Динамо обыграли Каустик (Волгоград) в первом матче полуфинальной серии за 5−8 места чемпионата России. Увеличить
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Первая встреча до двух побед, прошедшая в пятницу в Волгограде, завершилась со счетом 29:24 в пользу «Динамо».

В матче другой полуфинальной серии за 5−8 места чемпионата России «Пермские медведи» дома уступили «СГАУ-Саратову» — 27:36.

Вторые матчи серий пройдут 16 мая в Астрахани и Саратове.
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