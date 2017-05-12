Гандболисты астраханского «Динамо» обыграли «Каустик» в матче за 5−8 места ЧР
Гандболисты астраханского «Динамо» обыграли «Каустик» (Волгоград) в первом матче полуфинальной серии за 5−8 места чемпионата России.
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Первая встреча до двух побед, прошедшая в пятницу в Волгограде, завершилась со счетом 29:24 в пользу «Динамо».
В матче другой полуфинальной серии за 5−8 места чемпионата России «Пермские медведи» дома уступили «СГАУ-Саратову» — 27:36.
Вторые матчи серий пройдут 16 мая в Астрахани и Саратове.
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