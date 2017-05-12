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12 мая 2017, 18:58 | Игровые: Гандбол | УНИАН

Сильнейший гандбольный клуб Украины возглавит польский тренер

Четырехкратный чемпион Украины по гандболу, участник плей-офф Лиги чемпионов двух последних сезонов ГК «Мотор» по окончании сезона получит нового тренера, сообщает Xsport.

Николая <span class=error>Степанца</span> в Моторе заменит <span class=error>Патрик</span> <span class=error>Ромбел</span> из сборной Польши и клуба Квидзын. Увеличить
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Запорожскую команду возглавит перспективный польский специалист Патрик Ромбел, которому 16 июня исполнится 33 года. Переход тренера в «Мотор» официально подтвердил нынешний клуб Ромбела — польский «Квидзын».

Патрик Ромбел всю карьеру игрока провел, выступая за «Квидзын». Закончил играть в 2012 голу, а в 2015-м возглавил «Квидзын», с которым занял четвертое место польской Суперлиги в сезоне 2015/2016. В марте 2016-го Ромбел стал вторым ассистентом главного тренера сборной Польши, а в апреле 2017-го стал главным тренером команды «Б» сборной Польши.

Останется ли в «Моторе» украинский специалист 51-летний Николай Степанец пока не известно. Под руководством Степанца «Мотор» провел два полных последних сезона, на протяжении которых дважды выходил из группы в Лиге чемпионов и участвовал в плей-офф турнира. На внутренней арене «Мотор» с момента назначения Степанеца главным тренером выиграл все матчи, завоевав титулы чемпиона страны, обладателя Кубка и Суперкубка Украины.

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