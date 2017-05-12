Сильнейший гандбольный клуб Украины возглавит польский тренер

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Запорожскую команду возглавит перспективный польский специалист Патрик Ромбел, которому 16 июня исполнится 33 года. Переход тренера в «Мотор» официально подтвердил нынешний клуб Ромбела — польский «Квидзын».

Патрик Ромбел всю карьеру игрока провел, выступая за «Квидзын». Закончил играть в 2012 голу, а в 2015-м возглавил «Квидзын», с которым занял четвертое место польской Суперлиги в сезоне 2015/2016. В марте 2016-го Ромбел стал вторым ассистентом главного тренера сборной Польши, а в апреле 2017-го стал главным тренером команды «Б» сборной Польши.