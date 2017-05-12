Финальная серия за золото женского чемпионата Беларуси по гандболу стартует в Гомеле

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Действующие чемпионки страны гандболистки «Гомеля» сыграют с лидером регулярного чемпионата «БНТУ-БелАЗом», представляющим Минскую область. По ходу трех предварительных этапов национального первенства соискательницы золота встречались между собой 6 раз: 3 победы в активе студенток, дважды выиграли гомельчанки и один раз команды сыграли вничью. Кроме того, неделю назад в Орше гандболистки «Гомеля» обыграли «БНТУ-БелАЗ» в решающем поединке розыгрыша Кубка Беларуси.

В борьбе за бронзовые награды встретятся бобруйская «Березина» и брестский клуб «Виктория-Берестье». Их первый поединок состоится 13 мая в Белыничах. Обе медальные серии продлятся до трех побед одной из команд. В прошлом году впервые в истории чемпионками Беларуси стали гомельские гандболистки, обыграв нынешних соперниц по финалу, бронзу завоевали спортсменки гродненской «Городничанки», взявшие верх над «Березиной».

Лучшие мужские команды в эти выходные дни на площадке гомельского Ледового дворца определят обладателя Кубка Беларуси. В субботу, 13 мая в первом полуфинале БГК имени Мешкова встретится с гродненским «Крононом», а затем минский СКА будет соперничать с гандболистами «Гомеля». Победители полуфинальных баталий 14 мая разыграют главный трофей, а проигравшие встретятся в матче за 3-е место. Последние три сезона Кубок страны выигрывали брестские гандболисты, побеждая в решающих встречах минских армейцев.