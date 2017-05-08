Кубок Беларуси по гандболу среди мужских команд будет разыгран в Гомеле 13—14 мая

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За почетный трофей будут бороться сильнейшие гандбольные дружины страны, добившиеся этого права по итогам предварительных стадий соревнований. В их числе БГК им. Мешкова (Брест), СКА (Минск), «Гомель» и «Кронон» (Гродно).

Полуфинальные игры пройдут 13 мая. На переоборудованной площадке Ледового дворца в 15.00 сойдутся «Кронон» и БГК им. Мешкова. Матч «Гомеля» и СКА начнется в 17.30.

Победители полуфиналов выявят сильнейшего в решающей встрече за Кубок Беларуси, которая запланирована на 14 мая и начнется в 15.30. Этой игре будет предшествовать поединок за 3-е место, которое разыграют неудачники полуфиналов.

Обладателем почетного трофея в прошлом году был брестский клуб, который в финальном поединке обыграл минских армейцев со счетом 27:23 (14:12).