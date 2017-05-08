Кубок Беларуси по гандболу среди мужских команд будет разыгран в Гомеле 13—14 мая
8 мая, Гомель /Валерий Сидорчик — БЕЛТА/. Кубок Беларуси по гандболу среди мужских команд будет разыгран в Гомеле
13—14 мая, сообщили БЕЛТА в управлении спорта и туризма облисполкома.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За почетный трофей будут бороться сильнейшие гандбольные дружины страны, добившиеся этого права по итогам предварительных стадий соревнований. В их числе БГК им. Мешкова (Брест), СКА (Минск), «Гомель» и «Кронон» (Гродно).
Полуфинальные игры пройдут 13 мая. На переоборудованной площадке Ледового дворца в 15.00 сойдутся «Кронон» и БГК им. Мешкова. Матч «Гомеля» и СКА начнется в 17.30.
Победители полуфиналов выявят сильнейшего в решающей встрече за Кубок Беларуси, которая запланирована на 14 мая и начнется в 15.30. Этой игре будет предшествовать поединок за 3-е место, которое разыграют неудачники полуфиналов.
Обладателем почетного трофея в прошлом году был брестский клуб, который в финальном поединке обыграл минских армейцев со счетом 27:23 (14:12).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter