Белорусы сыграли вничью с поляками в квалификации гандбольного чемпионата Европы

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Большую часть времени матча в Плоцке подопечные Юрия Шевцова выигрывали, завершив первый тайм с перевесом в два мяча — 15:13. После перерыва белорусы продолжали доминировать, но за две минуты до окончания встречи хозяева сумели выйти вперед 27:25. Белорусы не дрогнули и сумели выравнять положение за 40 секунд до финальной сирены. Поляки получили право на атаку и могли вырвать победу, но гости выстояли. Лучшим бомбардиром в составе белорусской дружины стал Борис Пуховский, забросивший 9 мячей, на 2 гола меньше в активе Владислава Кулеша.

Сразу после поединка с белорусами главный тренер сборной Польши Талант Дуйшебаев подал в отставку, взяв на себя всю ответственность за провальное выступление в квалификации ЧЕ-2018. В домашней игре с белорусской дружиной поляки набрали первое очко, а до этого уступили в трех матчах подряд, в том числе 4 мая в Минске с разгромным счетом 23:32.

В другом матче 4-го тура 2-й квалификационной группы сборная Сербии обыграла у себя дома румынскую команду — 27:22 (16:13) и вышла в лидеры.

Турнирное положение перед двумя заключительными турами: Сербия — 6 очков, Беларусь — 5, Румыния — 4, Польша — 1.

Календарь оставшихся встреч: 14 июня — Сербия — Польша; 15 июня — Румыния — Беларусь; 18 июня — Беларусь — Сербия, Польша — Румыния.

Путевки в Хорватию, которая будет хозяином гандбольного Евро-2018, получат команды, которые займут 1−2-е позиции в 7 группах, а также лучшая сборная из занявших третьи места.