Победный хоровод. «Ростов» выиграл первый матч финала Кубка ЕГФ

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«Ростов-Дон» сделал огромный шаг к победе в Кубке ЕГФ. В гостях команда Фредерика Бужана с преимуществом в три мяча обыграла немецкий «Битигхайм». Теперь в ответном матче дома 13 мая ростовчанок устроил даже поражение с разницей не более двух мячей, но вряд ли «Ростов-Дон» готов выигрывать еврокубок таким образом.

Финалист против чемпиона

Два года назад «Ростов-Дон» уже играл в финале Кубка ЕГФ, но тогда по сумме двух матчей уступил норвежскому «Твису». Нынешний еврокубковый сезон ростовская команда под руководством Яна Лесли начала в Лиге чемпионов, но в Кубке ЕГФ играла уже с новым главным тренером.

«Ростов-Дон» с Бужаном с нового года показывал очень качественный гандбол, в чемпионате России, как и в прошлом году, дошёл до финала, выиграв абсолютно все матчи, и теперь команду ждут решающие матчи с тольяттинской «Ладой». В Кубке ЕГФ ростовчанки тоже уверенно обыгрывали соперниц. С «Битигхаймом» российская команда играла на групповом этапе, выиграв оба матча — в гостях в борьбе, дома разгромно.

После этого «Битигхайм» на стадии четвертьфинала оставил за бортом Кубка ЕГФ краснодарскую «Кубань», а до финальных матчей с «Ростовом» успел досрочно обеспечить себе титул чемпиона Германии и впервые в истории пробился в Лигу чемпионов. Так что в Людвигсбурге, где команда Мартина Альбертсена проводит самые статусные матчи, сошлись достойные соперники.

В бой без разведки

Немецкая команда при поддержке 4000 болельщиков, половина из которых принесли с собой на игру трещотки, с первых минут попыталась ошеломить гостей активной и очень жёсткой игрой. Не сказать, что греческие арбитры Михалис Цаферопулос и Андреас Бетманн взирали на такое совершенно спокойно, но особых попыток остановить эмоции, особенно у игроков «Битигхайма», не предпринимали.

Подопечным Альбертсена, действительно, удалось в первом тайме постоянно вести в счёте. В этом игровом отрезке у «Битигхайма» получалось больше, чем у «Ростова». Плюс вратари российской команды Катрин Лунде и Анна Седойкина не так часто спасали свою команду, как они могут и делают почти в каждом матче.

«Битигхайм» к седьмой минуте оторвался на четыре гола, «Ростов» бросился в погоню, которая почти увенчалась успехом после мячей Владлены Бобровниковой и Аны Паулы Родригес, и тут же хозяйки вновь ушли в отрыв на то же самое количество голов благодаря игре супружеской пары Нины Мюллер и Сюзан Мюллер. Вновь отыграться подопечным Бужана не удалось — на перерыв команды ушли с преимуществом чемпиона Германии в два мяча.

Победа в драке и игре

Но на второй тайм ростовчанки вышли ещё больше заряженными, чем перед началом матча. А Лунде, видимо, за время перерыва прокрутила в голове манеру игры соперниц и манеру их бросков. Достаточно сказать, что «Битигхайм» забросил первый гол в ворота норвежского голкипера «Ростова» с игры спустя почти 12 минут после начала второй половины встречи.

По ходу этой 30-минутки обе команды действовали предельно жёстко. Игроки «Битигхайма» пытались едва ли не в каждом игровом эпизоде провоцировать соперниц и в середине тайме на площадке могла начаться массовая потасовка. Но игроки сдержались. Хотя у Бобровниковой были стычки с Ниной Мюллер и Маурой Виссер. Гандболистки «Ростова» сделали главное — они не оставили такие действия соперниц без ответа со своей стороны, и игроки немецкой команды в итоге поняли, что в драке им не победить.

Ну, а в гандбол «Ростов» играл лучше. Наша команда значительно интереснее действовала в позиционном нападении, да и в индивидуальном мастерстве превосходила соперниц. Чего стоят хотя бы проходы Александрины Кабрал Барбосы, когда она по пути к воротам на пятачке обыгрывала сразу нескольких защитников, или броски Бобровниковой, когда её выводили после «стяжек» на свободное пространство.

«Битигхайм» держался за счёт каркаса ворот, спасшего хозяек в нескольких моментах и неожиданных для нашей защиты и вратаря бросках из-за девятиметровой линии. Плюс в некоторых моментах чемпионкам Германии откровенно везло, когда мяч вкатывался в ворота гостей после немыслимых рикошетов.

Хоровод под свист трибун

После окончания игры гандболистки и тренерский штаб «Ростова» устроили настоящий хоровод на площадке, словно уже выиграли Кубок ЕГФ. Зрители, которые уже дружно покидали гандбольную арену, успели посвистеть в адрес российской команды. Но гости не обращали на это никакого внимания — они выиграли, и это главное.

Конечно, гостевая победа с разницей в три мяча — ещё не гарантия завоевания трофея. Впереди ещё ответный матч 13 мая. Но дома «Ростов» вряд ли упустит добытое в такой битве преимущество. Плюс судейство, наверное, будет чуть более объективным. Единственный раз в своей истории «Ростов-Дон», тогда ещё «Ростсельмаш», выигрывал еврокубковый трофей в 1990 году, когда завоевал Кубок обладателей кубков.

Сейчас же очень близок второй титул. С 2007 года российские команды четыре раза побеждали в Кубке ЕГФ — по одному разу звенигородская «Звезда» и волгоградское «Динамо» и дважды тольяттинская «Лада».