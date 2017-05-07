Гандболистки «Ростова-Дона» обыграли «Битигхайм» в первом матче финала Кубка EHF
Гандболистки «Ростова-Дона» нанесли поражение немецкому «Битигхайму» в первом финальном матче Кубка EHF.
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Встреча, состоявшаяся в воскресенье в немецком Людвигсбурге, завершилась со счетом 28:25 в пользу российской команды, в составе которой семь мячей забила Александрина Кабрал Барбоса.
Ответный матч финала Кубка EHF пройдет 13 мая в
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