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7 мая 2017, 20:24 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Гандболистки «Ростова-Дона» обыграли «Битигхайм» в первом матче финала Кубка EHF

Гандболистки «Ростова-Дона» нанесли поражение немецкому «Битигхайму» в первом финальном матче Кубка EHF.

Гандболистки Ростова-Дона нанесли поражение немецкому Битигхайму в первом финальном матче Кубка EHF. Увеличить
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Встреча, состоявшаяся в воскресенье в немецком Людвигсбурге, завершилась со счетом 28:25 в пользу российской команды, в составе которой семь мячей забила Александрина Кабрал Барбоса.

Ответный матч финала Кубка EHF пройдет 13 мая в Ростове-на-Дону.
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