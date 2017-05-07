БГК — победитель 23-го турнира памяти А. П. Мешкова
БГК в серии пенальти обыграл минский СКА в финальном матче 23-го турнира памяти А. П. Мешкова — 32:31.
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БГК им. МЕШКОВА — СКА — 32:31 (12:13, 14:13, 6:5)
БРЕСТ. 7 мая. ДС «Виктория» им. А. П. Мешкова. Начало — в 15.00.
БГК им. Мешкова: Усик, Корсак, Черепенько; Будейко (2), Ященко (10), Бубен (1), Омелянчук, Наумук, Парфеевец, Вукич (7/3), Вергейчик, Дорофеев, Ганцевич, М. Мочалов (2/2), Куран (9/3), Силко.
СКА: Мороз, Черников; Шинкель (4), Кривенко (3/1), Сотник, Рабушко, Леухин, Рудь, Гирик, Сончик (6), Жила (1), Алехин (6), Крицкий, Поцыкайлик (5/2), Вайлупов (4/3), Бохан (2).
Лучшие игроки:
Максим НЕСВАДЬБА (Кронон), Богдан СЕРГЕЛЬ (Гомель), Иван МОРОЗ (СКА), Любо ВУКИЧ (БГК им. Мешкова).
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