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https://sport.mail.ru/news/handball/29672308/
7 мая 2017, 17:46 | Игровые: Гандбол | «Прессбол»

БГК — победитель 23-го турнира памяти А. П. Мешкова

БГК в серии пенальти обыграл минский СКА в финальном матче 23-го турнира памяти А. П. Мешкова — 32:31.

<span class=error>БГК</span> в серии пенальти обыграл минский <span class=error>СКА</span> в финальном матче 23-го турнира памяти А. П. <span class=error>Мешкова</span> — 32:31. Увеличить
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БГК им. МЕШКОВА — СКА — 32:31 (12:13, 14:13, 6:5)
БРЕСТ. 7 мая. ДС «Виктория» им. А. П. Мешкова. Начало — в 15.00.
БГК им. Мешкова: Усик, Корсак, Черепенько; Будейко (2), Ященко (10), Бубен (1), Омелянчук, Наумук, Парфеевец, Вукич (7/3), Вергейчик, Дорофеев, Ганцевич, М. Мочалов (2/2), Куран (9/3), Силко.
СКА: Мороз, Черников; Шинкель (4), Кривенко (3/1), Сотник, Рабушко, Леухин, Рудь, Гирик, Сончик (6), Жила (1), Алехин (6), Крицкий, Поцыкайлик (5/2), Вайлупов (4/3), Бохан (2).

Лучшие игроки:

Максим НЕСВАДЬБА (Кронон), Богдан СЕРГЕЛЬ (Гомель), Иван МОРОЗ (СКА), Любо ВУКИЧ (БГК им. Мешкова).

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