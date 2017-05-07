«Кронон» обыграл «Гомель» в матче за третье место турнира памяти А. П. Мешкова
Гродненский «Кронон» завоевал бронзовые награды 23-го турнира памяти А. П. Мешкова. Команда Игоря Сидько в серии послематчевых семиметровых взяла верх над «Гомелем» — 30:28.
Гомель — Кронон — 28:30 (11:15, 16:12, 1:3)
Гомель: Алексейчук, Подосинов; Потороча (1), Малышенко (8), Радкевич, Волынцев (3), Карловский, Рахов (1), Кожедуб, Ярошук, Сергель (11), Бегун, Ушал (3), Ярош, Кумко, Лямцев (1)
Кронон: Кревчик, Науменко, Потоцкий; Зубель, Луня (1), Позняк, Каштелян, Селицкий, Леонов (3), Лукашевич (4), Несвадьба (10), Науменко, Голубничий, Наумик (4), О. Тарасевич (4), С. Тарасевич (4).
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