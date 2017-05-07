Гандболисты БГК и минского СКА вышли в финал турнира памяти Анатолия Мешкова

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В полуфинале хозяева соревнований, которые проходят на площадке брестского спорткомплекса «Виктория», с большим трудом обыграли гандболистов гродненского «Кронона» — 27:26, а минчане без особых проблем разобрались с «Гомелем» — 37:26. Победители полуфинальных баталий сегодня сыграют в поединке за главный приз, неудачники поспорят за бронзу.

В Орше проходит решающий этап розыгрыша Кубка Беларуси среди женских команд. Как и ожидалось, в финал пробились гандболистки «Гомеля» и «БНТУ-БелАЗа». В полуфиналах гомельчанки уверенно переиграли соперниц из бобруйской «Березины» — 33:24, а представительницы столичного региона разгромили «Викторию-Берестье» из Бреста со счетом 41:27.