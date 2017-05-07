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https://sport.mail.ru/news/handball/29670771/
7 мая 2017, 13:37 | Игровые: Гандбол | БЕЛТА

Гандболисты БГК и минского СКА вышли в финал турнира памяти Анатолия Мешкова

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова и минский СКА вышли в финал 23-го турнира памяти Анатолия Мешкова, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>7 мая Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/.</em> Брестский гандбольный клуб имени <span class=error>Мешкова</span> и минский <span class=error>СКА</span> вышли в финал 23-го турнира памяти Анатолия <span class=error>Мешкова</span> сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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В полуфинале хозяева соревнований, которые проходят на площадке брестского спорткомплекса «Виктория», с большим трудом обыграли гандболистов гродненского «Кронона» — 27:26, а минчане без особых проблем разобрались с «Гомелем» — 37:26. Победители полуфинальных баталий сегодня сыграют в поединке за главный приз, неудачники поспорят за бронзу.

В Орше проходит решающий этап розыгрыша Кубка Беларуси среди женских команд. Как и ожидалось, в финал пробились гандболистки «Гомеля» и «БНТУ-БелАЗа». В полуфиналах гомельчанки уверенно переиграли соперниц из бобруйской «Березины» — 33:24, а представительницы столичного региона разгромили «Викторию-Берестье» из Бреста со счетом 41:27.

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Новости Гандбола

Гандбольный «Ростов-Дон» приехал в Германию за Кубком ЕГФ среди женских команд

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Финальная серия розыгрыша Кубка ЕГФ по гандболу среди женских команд между российским клубом «Ростов-Дон» и немецким «Битигхаймом» стартует в воскресенье. Ростовский клуб второй раз за три года выступит в финале второго по значимости еврокубкового гандбольного турнира.
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