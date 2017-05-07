Гандбольный «Ростов-Дон» приехал в Германию за Кубком ЕГФ среди женских команд
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Финальная серия розыгрыша Кубка ЕГФ по гандболу среди женских команд между российским клубом «Ростов-Дон» и немецким «Битигхаймом» стартует в воскресенье. Ростовский клуб второй раз за три года выступит в финале второго по значимости еврокубкового гандбольного турнира.
Команды сыграют в воскресенье в немецком Людвигсбурге и 13 мая в
«Битигхайм» проводит дебютный еврокубковый сезон, однако близок к завоеванию первого международного трофея в 20-летней истории. Последние успехи клуба связаны с приходом на тренерский мостик датского специалиста Мартина Альбертсена, который в короткие сроки вывел команду в лидеры женского немецкого гандбола.
«Ростов-Дон» и «Битигхайм» уже встречались в групповом раунде нынешнего Кубка ЕГФ, и российский клуб дважды победил своих соперниц — 34:24 и 23:20. При этом «Битигхайм» успешно выступил в
Ростовчанки же начинали нынешний еврокубковый сезон в Лиге чемпионов, однако не сумели пробиться в основную стадию главного турнира. В полуфинале «Ростов-Дон» разгромил другой немецкий клуб — «Метцинген» (29:18, 31:21), который в прошлом сезоне играл в финале Кубка ЕГФ, где уступил венгерскому «Дунауйварошу».
«Ростов-Дон» ждут две финальные серии
Если «Битигхайм» уже завершил национальный сезон, гарантировав себе титул и участие в Лиге чемпионов следующего сезона, то «Ростов-Дону» еще предстоит финальная серия против тольяттинской «Лады», которая начнется 18 мая — уже после ответной игры с «Битигхаймом». После неудачи в Лиге чемпионов в ростовском клубе произошла смена тренера, команду возглавил французский специалист Фредерик Бужан, который может не только выиграть еврокубковый турнир, но и вернуть команде чемпионский титул. «Ростов-Дон» стал сильнейшим в стране 2015 году, однако в прошлом сезоне уступил «Астраханочке».
В 1990 году ростовский клуб, носивший тогда название «Ростсельмаш», стал обладателем Кубка обладателей кубков. Костяк нынешнего «Ростов-Дона» составляют олимпийские чемпионки — Анна Седойкина, Владлена Бобровникова, Майя Петрова, Анна Сень, Екатерина Ильина, среди легионеров выделяются испанка Александрина, француженка Сираба Дембеле и опытный норвежский вратарь Катрин Лунде. Получила травму и пока не может помочь команде одна из лидеров сборной России Анна Вяхирева.
«Битигхайм» представляет город на
Кубок ЕГФ по гандболу среди женских команд разыгрывается с 1981 года, в разные годы трофей выигрывали «Автомобилист» (Баку), «Эгле» (Вильнюс), «Звезда» (Звенигород) и волгоградское «Динамо». Тольяттинской «Ладе» удалось выиграть Кубок и ЕГФ дважды — в 2012 и 2014 гг. Лишь датский «Виборг» смог завоевать Кубок ЕГФ трижды.
В воскресенье в Будапеште состоится финал женской Лиги чемпионов, где сыграют венгерский «Дьер» и македонский «Вардар». В финале Кубка вызова среди женских команд 7 и 13 мая встречаются хорватская «Локомотива» и шведский «Хеерс».
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