БНТУ-БелАЗ и «Гомель» вышли в финал женского Кубка Беларуси

Гомель — Березина (Бобруйск) — 33:24 (17:14)

Гомель: Редька — 7, Подосинова — 5, Ахраменко — 4, Артамонова, Платанович, Мисоченко — по 3, Воронова, Шамановская, Дронова — по 2, Голубева, Минта — по 1.

Березина: Синякова — 13, Стефанская — 4, Бересневич — 2, Ветрова, Кулик, Руденко, Григоревич, Вакулов.



БНТУ-БелАЗ (Минская обл.) — Виктория-Берестье (Брест) — 41:27 (17:17)

БНТУ-БелАЗ: Озолина — 8, Артюхович — 6, Ганичкина, Мазго — по 5, Силицкая, Гутова — по 3, Сухомирова, Граховская, Коновал, Рудковская — по 2, Кудрявцева, Голубева, Никитина — по 1.

Берестье: Алексеюк — 16, Суровец — 5, Мисиюк — 3, Петручик, Минушова, Шлыкова — по 1.



Финал Кубка Беларуси пройдет 7 мая.