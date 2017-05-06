БНТУ-БелАЗ и «Гомель» вышли в финал женского Кубка Беларуси
БНТУ-БелАЗ и «Гомель» стали финалистами женского Кубка Беларуси по гандболу. Гомельчанки нанесли поражение «Березине» — 33:24, а команда из Минской области переиграла «Викторию-Берестье» — 41:27.
Гомель — Березина (Бобруйск) — 33:24 (17:14)
Гомель: Редька — 7, Подосинова — 5, Ахраменко — 4, Артамонова, Платанович, Мисоченко — по 3, Воронова, Шамановская, Дронова — по 2, Голубева, Минта — по 1.
Березина: Синякова — 13, Стефанская — 4, Бересневич — 2, Ветрова, Кулик, Руденко, Григоревич, Вакулов.
БНТУ-БелАЗ: Озолина — 8, Артюхович — 6, Ганичкина, Мазго — по 5, Силицкая, Гутова — по 3, Сухомирова, Граховская, Коновал, Рудковская — по 2, Кудрявцева, Голубева, Никитина — по 1.
Берестье: Алексеюк — 16, Суровец — 5, Мисиюк — 3, Петручик, Минушова, Шлыкова — по 1.
Финал Кубка Беларуси пройдет 7 мая.
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