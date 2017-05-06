Турнир памяти А. П. Мешкова. БГК с разницей в один мяч переиграл «Кронон» и пробился в финал, где встретится с минским СКА
БГК пробился в финал домашнего Турнира памяти А. П. Мешкова. В матче ½ финала брестчане одолели «Кронон» — 27:26. В финале БГК встретится с минским СКА, «Кронон» сыграет с «Гомелем» в поединке за третье место.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
БГК им. МЕШКОВА (Брест) — КРОНОН (Гродно) — 27:26 (16:13)
БГК им. Мешкова: Усик (н.в.), Корсак, Черепенько; Будейко (3), Ященко (5), Бубен (1), Омелянчук, Наумук, Парфеевец (1), Вукич (11/6), Вергейчик, Дорофеев, Ганцевич, М. Мочалов, Куран (6/1), Силко.
Кронон: Кревчик, Науменко, Потоцкий; Зубель, Луня (6), Позняк, Каштелян, Селицкий (1), Леонов (2), Лукашевич (3), Несвадьба (11/3), Голубничий, Наумик (1), О. Тарасевич (1), С. Тарасевич (1).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter