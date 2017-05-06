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6 мая 2017, 21:07 | Игровые: Гандбол | «Прессбол»

Турнир памяти А. П. Мешкова. БГК с разницей в один мяч переиграл «Кронон» и пробился в финал, где встретится с минским СКА

БГК пробился в финал домашнего Турнира памяти А. П. Мешкова. В матче ½ финала брестчане одолели «Кронон» — 27:26. В финале БГК встретится с минским СКА, «Кронон» сыграет с «Гомелем» в поединке за третье место.

<span class=error>БГК</span> пробился в финал домашнего Турнира памяти А. П. <span class=error>Мешкова</span>. В матче ½ финала <span class=error>брестчане</span> одолели <span class=error>Кронон</span> — 27:26. В финале <span class=error>БГК</span> встретится с минским <span class=error>СКА</span> <span class=error>Кронон</span> сыграет с Гомелем в поединке за третье место. Увеличить
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БГК им. МЕШКОВА (Брест) — КРОНОН (Гродно) — 27:26 (16:13)
БГК им. Мешкова: Усик (н.в.), Корсак, Черепенько; Будейко (3), Ященко (5), Бубен (1), Омелянчук, Наумук, Парфеевец (1), Вукич (11/6), Вергейчик, Дорофеев, Ганцевич, М. Мочалов, Куран (6/1), Силко.
Кронон: Кревчик, Науменко, Потоцкий; Зубель, Луня (6), Позняк, Каштелян, Селицкий (1), Леонов (2), Лукашевич (3), Несвадьба (11/3), Голубничий, Наумик (1), О. Тарасевич (1), С. Тарасевич (1).

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