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6 мая 2017, 18:39 | Игровые: Гандбол | «Прессбол»

Турнир памяти А. П. Мешкова. СКА разгромил «Гомель» и вышел в финал

СКА разгромил «Гомель» в полуфинале турнира памяти А. П. Мешкова в Бресте — 37:26. В другом полуфинале БГК встретится с «Крононом».

<span class=error>СКА</span> разгромил Гомель в полуфинале турнира памяти А. П. <span class=error>Мешкова</span> в Бресте — 37:26. В другом полуфинале <span class=error>БГК</span> встретится с <span class=error>Крононом</span>. Увеличить
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ГОМЕЛЬ — СКА (Минск) — 26:37 (10:17)

Гомель: Алексейчук, Подосинов; Потороча (2), Малышенко (6), Радкевич, Волынцев (4/1), Карловский (1), Рахов (2), Кожедуб, Ярошук, Сергель (4), Бегун (2), Ушал (2), Ярош, Кумко, Лямцев (3).

СКА: Мороз, Черников; Шинкель (11), Кривенко (1), Сотник, Рабушко (1), Леухин, Рудь (1), Гирик (2), Сончик (4), Жила, Алехин (7), Крицкий (2), Поцыкайлик (2), Вайлупов (5/4), Бохан (2).

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