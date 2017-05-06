Турнир памяти А. П. Мешкова. СКА разгромил «Гомель» и вышел в финал
СКА разгромил «Гомель» в полуфинале турнира памяти А. П. Мешкова в Бресте — 37:26. В другом полуфинале БГК встретится с «Крононом».
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ГОМЕЛЬ — СКА (Минск) — 26:37 (10:17)
Гомель: Алексейчук, Подосинов; Потороча (2), Малышенко (6), Радкевич, Волынцев (4/1), Карловский (1), Рахов (2), Кожедуб, Ярошук, Сергель (4), Бегун (2), Ушал (2), Ярош, Кумко, Лямцев (3).
СКА: Мороз, Черников; Шинкель (11), Кривенко (1), Сотник, Рабушко (1), Леухин, Рудь (1), Гирик (2), Сончик (4), Жила, Алехин (7), Крицкий (2), Поцыкайлик (2), Вайлупов (5/4), Бохан (2).
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