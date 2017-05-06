Сборная Украины по гандболу уступила Чехии в матче квалификации Евро-2018

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В чешском городе Злин «сине-желтые» уступили хозяевам — сборной Чехии со счетом 25:32 (счет после первого тайма — 13:14), сообщает официальный сайт соревнований.

Напомним, 3 мая в Сумах украинцы обыграли чехов со счетом 26:23.

После четырех туров у подопечных Виталия Андронова две победы и два поражения.

Следующий матч квалификации украинцы проведут дома 15 июня с Македонией.