Чемпионские амбиции

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ДВА ШАГА ДО КУБКА ЕГФ

Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» вполне может стать командой, которая добудет для России европейский трофей. Несмотря на сильного соперника, именно донские красавицы считаются главными претендентками на победу в турнире.

«Ростов-Дон» с самого начала сезона нацеливался на то, чтобы добыть для России европейский трофей. Команда с берегов Дона провела мощную трансферную кампанию, заполучив самого ценного игрока олимпийского гандбольного турнира — Анну Вяхиреву и сразу нес­колько легионеров высочайшего уровня — Александрину Кабрал Барбосу, Сирабу Дембеле и Ану Паулу Родригес. Логично, что ростовский клуб, получивший wild card, рассчитывал замахнуться на Лигу чемпионов. Однако дела у российской команды в главном клубном турнире Старого Света не задались. «Ростов-Дон», хоть и попал в сильную группу, не сумел пробиться в основной раунд и покинул турнир. Провал в Лиге чемпионов стоил датскому специалисту Яну Лесли работы, а сам клуб сразу же переориентировался на новую задачу — во что бы то ни стало выиграть Кубок ЕГФ, второй по значимости трофей в европейском гандболе.

Россиянки попали в весьма непростую группу, где также оказались «Битигхайм», «Эрд» и «Биасен». Нельзя сказать, что выступление «Ростов-Дона» было безупречным: одно поражение — от «Биасена» — донские красавицы потерпели. Но все-таки в целом чувствовали себя уверенно и с большим запасом вышли в плей-офф с первого места.

С тех пор амбиции «Ростов-Дона» выиграть Кубок ЕГФ лишь крепли. В четвертьфинале команда Фредерика Бужана встречалась с весьма непростым соперником — «Брест Бретанью». Победа в гостях 26:21 предопределила исход российского-французского противостояния. А повторных успех на своей площадке — 29:18 лишь подтвердил превосходство российского клуба.

В полуфинале российскому клубу достался «Метцинген». В прошлом году немецкая команда добралась до финала Кубка ЕГФ и, казалось, может создать «Ростов-Дону» достойную конкуренцию. Но на деле россиянки словно и не заметили соперниц. Уже в первом матче в гос­тях «Ростов-Дон» разгромил немецкую команду 29:18, и второй поединок стал, по сути, формальностью. Дома российский клуб также праздновал победу — 31:21 — и вышел в финал.

За последние три года это уже вторая попытка «Ростов-Дона» выиграть Кубок ЕГФ. Первая завершилась неудачно — наши девушки уступили датскому «Твису». И вот «Ростов-Дон» всего в двух шагах до завоевания трофея.

ВЫИГРАТЬ ТРОФЕЙ ДОМА

Для этого команде Фредерика Бужуна нужно переиграть «Битигхайм». Немецкий клуб образовался только в 1997 году. Спустя 13 лет он попал в Бундеслигу, и с тех пор спортивные результаты команды только растут. Нынешний сезон вообще стал лучшим за всю историю клуба. «Битигхайм» досрочно стал чемпионом Германии, а в Кубке ЕГФ дошел до финала, хотя впервые принимает участие в еврокубках. В четвертьфинале была обыграна «Кубань», и мы лишились надежды на российский финал, а в полуфинале не у дел остался крепкий «Нюкебинг».

Можно ожидать, что «Битигхайм» окажет достойное сопротивление «Ростов-Дону». И все же российский клуб считается фаворитом двухраундовой дуэли. Команды уже встречались между собой на групповой стадии Кубка ЕГФ. И дважды подопечные Фредерика Бужана праздновали победу — сначала в гостях 23:20, а затем и на своей площадке — 34:24. Первый финальный матч пройдет в Германии, и это на руку российскому клубу, который в родных стенах смотрится особенно мощно.

— Мы довольны, что первый матч проведем в гостях. При своих болельщиках мы играем с особенным настроем и наиболее мощно. Хочется выиграть Кубок ЕГФ в Ростове, — сказала правая полусредняя «Ростов-Дона» Анна Сень. — «Битигхайм» — хорошая команда, за нее выступают игроки из различных сборных. Однако я считаю, что мы достойны победы в турнире. Выиграть Кубок ЕГФ — одна из главных задач для нас в этом сезоне. Мы отдадим все свои силы ради того, чтобы завоевать трофей при своих болельщиках.

Ответная игра между «Ростов-Доном» и «Битигхаймом» состоится 13 мая. И есть все основания рассчитывать, что один из европейских трофеев покориться российскому клубу.