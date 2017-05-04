Сборная России уступила Швеции, но завоевала Петербург
В среду мужская сборная России гостила в
Санкт-Петербурге, в рамках отборочного цикла чемпионата Европы принимала команду Швеции. Российские гандболисты уступили 21:29. Но главное — гандбол полюбился Северной столице, а у команды Дмитрия Торгованова еще есть шанс исправить положение в группе и выйти на чемпионат Европы.
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Видимо, что-то случилось...
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В середине недели в четырнадцати европейских городах прошли игры отборочных турнирах мужского чемпионата Европы по гандболу, который пройдет в январе 2018 года в Хорватии. В рамках квалификации каждой команде предстоит сыграть по шесть матчей. Игры третьего и четвертого туров являются сдвоенными, в период с 3 по 7 мая команды встречаются с одним и тем же соперником, проводя матчи на своей и чужой площадке.
В нашей шестой группе такими командами стали сборные Швеции и России, занявшие на последнем европейском первенстве, соответственно, восьмое и девятое места. Но первые три тура показали, что в этом квартете один фаворит. «Тре Кронур» одержала три безоговорочные победы в трех встречах и с шестью очками уверенно лидирует. А за вторую путевку в Хорватию предстоит побороться сборным России, Черногории и Словакии, имеющим по два очка после трех игр.
ИСХОД МАТЧА БЫЛ ПРЕДОПРЕДЕЛЕН В ЕГО ДЕБЮТЕ
Мужская сборная России после более чем двадцатилетнего перерыва провела официальную игру в
В дальнейшем шведы держали хозяев площадки на расстоянии
В атаке наша команда сыграла без разыгрывающего, Дмитрий Карлов так и не вышел на площадку, а Александр Деревень и Дмитрий Богданов, действовавшие в центре, с ролью плеймейкера не справлялись.
— Мы проиграли старт матча, вратарь шведов отбил много мячей, игроки не выполнили то, что я просил по игре в защите,
СУДЬБА ПУТЕВКИ В ХОРВАТИЮ ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ НАС
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Через четверть часа после завершения игры на «Сибур Арене» в словацком Глоховце выяснили свои отношения сборные Словакии и Черногории. Словаки весь матч вели в счете, но в концовке едва не проиграли, сравняв счет с пенальти на последней секунде, 27:27 (15:11). У черногорцев самым результативным стал 21-летний Вуко Борозан, одноклубник и коллега по амплуа нашего Александра Деревеня в македонском «Вардаре», он с 26 голами возглавил список бомбардиров квалификационных турниров. Ничья в Глоховце на руку сборной России. Независимо от результата игры с субботу со шведами в Линчепинге, две июньские победы в играх с Черногорией дома и Словакией на выезде позволят нашей команде получить вторую путевку из группы на Евро-2018. Вполне реальная задача, особенно если к лету смогут поправиться наши травмированные игроки.
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