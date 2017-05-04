Сборная России уступила Швеции, но завоевала Петербург

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В середине недели в четырнадцати европейских городах прошли игры отборочных турнирах мужского чемпионата Европы по гандболу, который пройдет в январе 2018 года в Хорватии. В рамках квалификации каждой команде предстоит сыграть по шесть матчей. Игры третьего и четвертого туров являются сдвоенными, в период с 3 по 7 мая команды встречаются с одним и тем же соперником, проводя матчи на своей и чужой площадке.

В нашей шестой группе такими командами стали сборные Швеции и России, занявшие на последнем европейском первенстве, соответственно, восьмое и девятое места. Но первые три тура показали, что в этом квартете один фаворит. «Тре Кронур» одержала три безоговорочные победы в трех встречах и с шестью очками уверенно лидирует. А за вторую путевку в Хорватию предстоит побороться сборным России, Черногории и Словакии, имеющим по два очка после трех игр.

ИСХОД МАТЧА БЫЛ ПРЕДОПРЕДЕЛЕН В ЕГО ДЕБЮТЕ

Мужская сборная России после более чем двадцатилетнего перерыва провела официальную игру в Санкт-Петербурге, городе со славными гандбольными традициями. Около пяти тысяч зрителей пришли на «Сибур Арену», они поддерживали сборную до последних минут встречи, несмотря на неудачно складывающийся для нас ход матча, исход которого был предопределен результатом его первой четверти. Свой первый мяч в ворота Аппельгрена россияне забили лишь на девятой минуте, когда ворота шведского голкипера распечатал капитан нашей сборной Даниил Шишкарев, а после двенадцати минут матча на табло питерской арены горели цифры 8:1 в пользу гостей.

В дальнейшем шведы держали хозяев площадки на расстоянии шести-семи мячей, лишь однажды нашей команде удалось сократить расстояние от соперника до четырех мячей, но этот мимолетный эпизод никак не повлиял на исход матча, завершившегося победой гостей со счетом 29:21 (17:10) — самое крупное в истории официальных игр поражение сборной России на домашней площадке. По различным причинам в составе нашей команды не было восьми игроков из числа участников январского ЧМ-2017 во Франции. Невосполнимыми оказались потери ключевых игроков задней линии Сергея Горбока, Дмитрия Житникова и Павла Атьмана. Самый опытный полусредний в этой встрече Сергей Шельменко находится не в лучшей форме, на первых минутах игры три его нерезультативных броска подряд повлияли на результат стартовой десятиминутки.

В атаке наша команда сыграла без разыгрывающего, Дмитрий Карлов так и не вышел на площадку, а Александр Деревень и Дмитрий Богданов, действовавшие в центре, с ролью плеймейкера не справлялись.

— Мы проиграли старт матча, вратарь шведов отбил много мячей, игроки не выполнили то, что я просил по игре в защите, из-за этого пропустили простые голы, которые не должны были пропускать, — констатировал после игры главный тренер сборной России Дмитрий Торгованов.

СУДЬБА ПУТЕВКИ В ХОРВАТИЮ ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ НАС

На пресс-конференции после матча названный его лучшим игроком 27-летний голкипер «Рейнских львов» Микаэль Аппельгрен, на счету которого два десятка сейвов в игре, сказал, что обрести уверенность в этом сезоне ему помогли участие в бундеслиге, сильнейшем национальном чемпионате планеты, и доверие нового наставника сборной, доверившего ему пост основного голкипера на французском мундиале. Наши молодые игроки Дмитрий Киселев и Александр Шкуринский в отдельных эпизодах показывали хороший гандбол, но опыта международных игр на хорошем уровне у них пока маловато.

Через четверть часа после завершения игры на «Сибур Арене» в словацком Глоховце выяснили свои отношения сборные Словакии и Черногории. Словаки весь матч вели в счете, но в концовке едва не проиграли, сравняв счет с пенальти на последней секунде, 27:27 (15:11). У черногорцев самым результативным стал 21-летний Вуко Борозан, одноклубник и коллега по амплуа нашего Александра Деревеня в македонском «Вардаре», он с 26 голами возглавил список бомбардиров квалификационных турниров. Ничья в Глоховце на руку сборной России. Независимо от результата игры с субботу со шведами в Линчепинге, две июньские победы в играх с Черногорией дома и Словакией на выезде позволят нашей команде получить вторую путевку из группы на Евро-2018. Вполне реальная задача, особенно если к лету смогут поправиться наши травмированные игроки.