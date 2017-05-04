Стали известны соперники Беларуси и России в борьбе за проведение гандбольного Евро-2022
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейская гандбольная федерация (ЕГФ) обнародовала списки претендентов на право проведения предстоящих континентальных форумов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Оппонентами Беларуси и России, которые претендуют на совместное проведение мужского чемпионата Европы 2022 года, будут еще три коллективные заявки: Бельгия, Испания, Франция; Чехия, Венгрия, Словакия; Дания, Германия, Швейцария. В одиночку намерены принять этот турнир Литва и Македония.
Руководство ЕГФ уже направило всем заинтересованным федерациям необходимые документы для подачи официальных заявок, которые должны быть к 1 ноября 2017 года отправлены в
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