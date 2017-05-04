Белорусские гандболисты разгромили команду Польши в квалификации чемпионата Европы

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Первый тайм сегодняшней встречи на паркете дворца спорта «Уручье» подопечные Юрия Шевцова провели отлично, выиграв его со счетом 15:10. Сначала игра у белорусов не шла, но примерно с 20-й минуты они сумели прибавить в атаке, а на последнем рубеже обороны хорош бы голкипер Иван Мацкевич. После перерыва хозяева продолжали наращивать свое преимущество и в итоге выиграли с разницей в 9 мячей — 32:23. Лучшим снайпером в составе победителей стал Артем Королек, забросивший 7 мячей. Кроме него отличились: Владислав Кулеш, Борис Пуховский, Денис Рутенко, Андрей Юринок, Вадим Гайдученко — по 4, Сергей Шилович — 2, Артем Кулак, Александр Подшивалов, Максим Баранов — по 1.

В воскресенье, 7 мая, сборные Польши и Беларуси встретятся в Плоцке. В этот же день команда Сербии на своей площадке сыграет с румынскими гандболистами. Сегодня поздно вечером румыны примут сербов в Бая-Маре.

Положение команд во 2-й квалификационной группе сейчас таково: Румыния — 4 очка (2 матча), Беларусь — 4 (3), Сербия — 2 (2), Польша — 0 (3).

Заключительные встречи отборочного турнира континентального первенства пройдут в июне:

14 июня — Сербия — Польша,

15 июня — Румыния — Беларусь.

18 июня — Беларусь — Сербия, Польша — Румыния.

Путевки в финальную часть ЧЕ-2018, которая пройдет в Хорватии, получат по две лучшие команды из семи групп, а также лучшая из занявших третьи места.