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4 мая 2017, 19:56 | Игровые: Гандбол | БЕЛТА

Белорусские гандболисты разгромили команду Польши в квалификации чемпионата Европы

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси уверенной победой над поляками завершили первый круг отборочного турнира ЧЕ-2018, передает корреспондент БЕЛТА.

Первый тайм сегодняшней встречи на паркете дворца спорта <span class=error>Уручье</span> подопечные Юрия <span class=error>Шевцова</span> провели отлично выиграв его со счетом 15:10. Увеличить
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Первый тайм сегодняшней встречи на паркете дворца спорта «Уручье» подопечные Юрия Шевцова провели отлично, выиграв его со счетом 15:10. Сначала игра у белорусов не шла, но примерно с 20-й минуты они сумели прибавить в атаке, а на последнем рубеже обороны хорош бы голкипер Иван Мацкевич. После перерыва хозяева продолжали наращивать свое преимущество и в итоге выиграли с разницей в 9 мячей — 32:23. Лучшим снайпером в составе победителей стал Артем Королек, забросивший 7 мячей. Кроме него отличились: Владислав Кулеш, Борис Пуховский, Денис Рутенко, Андрей Юринок, Вадим Гайдученко — по 4, Сергей Шилович — 2, Артем Кулак, Александр Подшивалов, Максим Баранов — по 1.

В воскресенье, 7 мая, сборные Польши и Беларуси встретятся в Плоцке. В этот же день команда Сербии на своей площадке сыграет с румынскими гандболистами. Сегодня поздно вечером румыны примут сербов в Бая-Маре.

Положение команд во 2-й квалификационной группе сейчас таково: Румыния — 4 очка (2 матча), Беларусь — 4 (3), Сербия — 2 (2), Польша — 0 (3).

Заключительные встречи отборочного турнира континентального первенства пройдут в июне:

14 июня — Сербия — Польша,

15 июня — Румыния — Беларусь.

18 июня — Беларусь — Сербия, Польша — Румыния.

Путевки в финальную часть ЧЕ-2018, которая пройдет в Хорватии, получат по две лучшие команды из семи групп, а также лучшая из занявших третьи места.

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Новости Гандбола

Белорусы сыграют с поляками в квалификации гандбольного чемпионата Европы

Белорусы сыграют с поляками в квалификации гандбольного чемпионата Европы

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси проведут сегодня третий отборочный матч чемпионата Европы-2018. В минском дворце спорта «Уручье» команда Юрия Шевцова встретится с польской дружиной, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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