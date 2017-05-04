Белорусы сыграют с поляками в квалификации гандбольного чемпионата Европы

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В стартовом поединке 2-й квалификационной группы белорусские гандболисты в ноябре прошлого года проиграли на своей арене румынам (23:26), затем в гостях взяли верх над командой Сербии (36:27). Поляки, которых тренирует известный в прошлом советский гандболист, олимпийский чемпион Талант Дуйшебаев, потерпели два поражения — дома от сербов (32:37) и в гостях от румын (23:28). Ранее сборные Беларуси и Польши встречались между собой 15 раз, и белорусы победили лишь однажды. Несмотря на такую статистику, Юрий Шевцов верит в своих молодых, амбициозных подопечных, которые стремятся к победам. Гости сегодня также будут играть только на победу, ведь после двух фиаско на старте им отступать некуда, поэтому поединок будет очень интересным. Судить его будут литовские арбитры Миндаугас Гателис и Вайдас Мажейка. Прямая трансляция из «Уручья» начнется в 17.50 на телеканале «Беларусь 5».

Кроме матча в Минске сегодня лидер группы — сборная Румынии примет в Бая-Маре сербских гандболистов. Совсем скоро сегодняшние соперники поменяются ролями — 7 мая белорусы сыграют с поляками в Плоцке, а сербы в Крагуеваце примут румын.

Турнирное положение после двух туров: Румыния — 4 очка (разница мячей — 54−46), Беларусь — 2 (59−53), Сербия — 2 (64−68), Польша — 0 (55−65).

Заключительная часть отборочного турнира пройдет в июне: белорусские гандболисты 15 июня сыграют в Румынии, 18 июня примут в Минске сербов.

Две лучшие команды из семи предварительных групп и лучшая сборная из занявших третьи места получат путевки в финальную стадию ЧЕ. Она пройдет с 12 по 28 января 2018 года в Хорватии, команда которой освобождена от квалификационных матчей.

Мужская сборная Беларуси по гандболу четырежды (в 1994, 2008, 2014 и 2016 годах) участвовала в чемпионатах Европы. Наиболее высокий результат команда показала в 1994-м, заняв восьмое место под руководством легендарного наставника Спартака Мироновича.