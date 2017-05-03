Не согнулись шведы. Российские гандболисты разгромлены на Неве

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Обновлённая сборная России по гандболу ничего не смогла противопоставить сборной Швеции в матче отборочного турнира Евро-2018 среди мужских команд. Разгромное поражение в Санкт-Петербурге, по большому счёту, никак не сказалось на шансах россиян попасть на финальный турнир в Хорватию, но оптимизма не прибавило. Без восьми игроков основного состава команда оказалась несостоятельной. Через три дня будет второй шанс.

Нет разыгрывающего — нет атаки

О тех проблемах, с которыми перед спаренными матчами со шведами столкнулась сборная России, «Чемпионат» уже писал. Восемь человек основного состава, выступавшие на январском чемпионате мира во Франции, по разным причинам не смогли помочь российской команде в матчах со скандинавами.

Тренерскому штабу пришлось заново выстраивать игру, но времени для этого явно было недостаточно. К тому же Дмитрий Торгованов и Виталий Иванов решили в игре в Санкт-Петербурге обойтись совсем без номинальных разыгрывающих. Наверное, не поверили в возможности 22-летнего Игоря Карлова из краснодарского СКИФа, который весь матч смотрел со скамейки запасных.

На место разыгрывающего выдвигались полусредние Дмитрий Богданов, Александр Деревень, Александр Шкуринский, но им, как и всей команде, явно не хватало скорости. В позиционных атаках российская команда испытывала огромные проблемы, и это проявилось с первых секунд. Да и атаки эти не всегда начинались — дважды судьи отнимали у россиян мяч после ввода в игру в центре поля! За такие ошибки детские тренеры своих подопечных ругают по всей строгости, а тут профессионалы.

Шведы играли в защите по классической схеме «6−0», но все игроки были максимально выдвинуты к девятиметровой линии. Но использовать эту тактику для острых передач на линейного или для прорывов полусредних после «стяжек» наша команда не могла. Первый гол сборная России забила только на 9-й минуте, когда отличился правый крайний и новый капитан команды Даниил Шишкарёв. А второго пришлось ждать еще 4,5 минуты — в наши ворота к тому времени влетело уже восемь мячей.

Нет защиты — нет шансов

Но проиграла наша сборная не из-за действий в атаке. Крайне слабо команда играла в обороне. Торгованов постоянно тасовал центральных защитников, недовольный их действиями. В центр вставали в разных сочетаниях Азат Валиуллин, Глеб Калараш, Лев Целищев, Денис Васильев. Рост троих из этой четвёрки — выше 205 см, и при этом скандинавы умудрялись регулярно бросать из-за девятиметровой отметки поверх блока. Да и руки на блок поднимались тогда, когда бросок уже шёл.

Но не только наши центральные защитники — вся российская команда при игре в обороне давала шведам возможность чувствовать себя комфортно. Сборная России тоже пыталась действовать по схеме «6−0», только в отличие от шведов россияне прижимались к своей шестиметровой и передвигались крайне медленно, а попытки «завязать» соперников зачастую заканчивались назначением семиметровых за защиту в площади ворот. Когда же схема в обороне поменялась на «5−1», шведы легко вскрывали оборону индивидуальными действиями, благо пространства становилось чуть больше. «Мы допустили все те ошибки, о которых предупреждали ребят на тренировках. То есть то, что мы им говорили не делать, они сделали», — отметил после игры Торгованов.

Ну и отдельно стоит сказать про игру вратарей. Основным голкипером на этот матч у сборной России был Дмитрий Богданов. В самом начале встречи он совершил великолепный сейв после выхода Йима Готтфридссона один на один, но затем «посыпался». Конечно, при такой игре россиян в обороне ему было крайне сложно что-то сделать, но и «свои» мячи Богданов не тащил. То же самое справедливо и для Олега Грамса, который вышел во втором тайме.

А вот опытнейший Микаэль Аппельгрен отразил почти 50% бросков по своим воротам — многие из этих бросков были неподготовленными или наносились из неудобного положения, но среди пропущенных мячей практически не было тех, которые шведский вратарь мог отразить. В целом же, сборная Швеции победила на классе и показалось, что часть игры действовала не в полную силу.

С оглядкой на соперников

В турнирной таблице шестой отборочной группы сборная Швеции лидирует, набрав 6 очков из 6 возможных. Команда Кристиана Андрессона практически обеспечила себе путёвку в Хорватию.

У сборных России, Словакии и Черногории — по 2 очка. Спасибо соперникам, которые в параллельном матче сыграли вничью. 6 мая состоятся повторные матчи между сборными России и Швеции, Словакии и Черногории. С большой вероятностью после этих игр российская команда окажется на последнем месте. И даже в такой ситуации не всё потеряно.

Судьба второй путёвки на Евро-2018 для сборной России решится в июньских матчах со словаками и черногорцами, которые необходимо выигрывать. «Будем надеяться, что к тому времени восстановятся наши травмированные лидеры», — сказал главный тренер российской команды. К этим словам и добавить нечего. Вот только как бы не пришлось вспоминать стартовый матч отборочного турнира со Словакией, когда дома россияне вели два мяча, но умудрились упустить победу за минуту до окончания встречи.