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3 мая 2017, 21:09 | Игровые: Гандбол | ТАСС

Российские гандболисты проиграли шведам в матче отбора к ЧЕ-2018

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Мужская сборная России по гандболу проиграла команде Швеции со счетом 21:29 в отборочном матче чемпионата Европы 2018 года. Встреча прошла на «Сибур-Арене» в Санкт-Петербурге.

Встреча завершилась со счетом 21:29. Увеличить
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В шестой отборочной группе сборная Швеции лидирует, набрав 6 очков, у российской сборной — два очка за ничьи с командами Словакии и Черногории в ноябре прошлого года. По одному очку в таблице в активе сборных Словакии и Черногории, которые свою очную встречу закончат позже.

В финальный турнир, который пройдет в январе следующего года в Хорватии, выходят по две команды из семи отборочных групп, а также сборная, имеющая лучшие показатели среди занявших третьи места.

Следующий матч отборочного турнира соперники также проведут между собой, он состоится 6 мая в Линчепинге (Швеция) на «Сааб-Арене».

Сборная России принимала участие во всех 12 финальных турнирах чемпионатов Европы, проводящихся с 1994 года, а в 1996 году выиграла золотые медали. В 1994 и 2000 гг. российская команда уступала в финалах шведам, которые побеждали на континентальном уровне чаще других — четырежды.
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