Сильнейшие гандбольные дружины Беларуси сразятся на турнире в Бресте
3 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте
6—7 мая состоится турнир среди мужских гандбольных команд, посвященный памяти заслуженного тренера Беларуси Анатолия Мешкова, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Соревнования пройдут во дворце игровых видов спорта «Виктория». Лучшие гандбольные дружины республики в 23-й раз сразятся за главный приз мемориала Мешкова. Он пройдет в формате финала четырех. В первом полуфинале встретятся «Гомель» и столичный СКА, во втором соперниками станут хозяева площадки БГК и гродненский «Кронон». Победители этих пар на следующий день поспорят за золотые награды, проигравшие команды разыграют бронзовые медали.
Отмечается, что полуфиналы брестского турнира дублируют состав решающего этапа Кубка Беларуси, который неделей позже примет Гомель.
Также во время мемориала в Бресте пройдет финал
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