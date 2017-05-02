Гандбол при «минус 8». Россия сыграет со Швецией новым составом
Мужской сборной России предстоят два матча отборочного турнира Евро-2018 со шведами. Хотя бы в одном нужно побеждать.
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3 и 6 мая в
Вынужденное обновление
Главный тренер мужской сборной России Дмитрий Торгованов прямо сейчас оказался в той же ситуации, что и наставник женской сборной Евгений Трефилов после победной Олимпиады в Рио. К двум матчам со шведами, которые могут стать ключевыми в отборочном цикле Евро-2018, команда осталась без восьми гандболистов, игравших на чемпионате мира — 2017 во Франции.
Президент ФГР Сергей Шишкарёв после 12-го места на чемпионате мира заявил, что мужскую сборную ждёт серьёзное обновление. Но спустя три месяца признал, что в России нет достаточного числа гандболистов, из которых можно строить новую команду. Обновление в результате всё равно произошло, но получилось вынужденным.
Восемь игроков в численном выражении — ровно половина состава. По сути, Торгованову и его новому помощнику Виталию Иванову за пять дней нужно выстроить новую команду. Нужно заново вылепить игру в обороне — с теми игроками, что есть в наличии. И от того, сможет ли тренерский штаб решить эту задачу, и зависит результат матчей со шведами.
Из тех, кто не играл на чемпионате мира, в команду включены разыгрывающий Игорь Карлов, левый полусредние Руслан Дашко и Дмитрий Богданов, линейные Денис Васильев и Лев Целищев, вратарь Олег Грамс и левый крайний Роман Остащенко. Пожалуй, наиболее заметной будет потеря системообразующих для нынешней сборной Житникова и Атьмана.
Но зато появился шанс показать себя во всём блеске Карлову, Шкуринскому и Дашко.
Кто против нас?
Сборная Швеции с 2002 года, когда стала чемпионом Европы, единственный раз блеснула на Олимпиаде в Лондоне, когда дошла до финала и уступила один мяч французам. Все остальные результаты у скандинавов были примерно на уровне сборной России.
На Евро-2016 шведы стали восьмыми, а россияне — девятыми. Тогда команды впервые за долгое время сыграли между собой, но сильнейшего не выявили. Та ничья стала фатальной для российской команды и закрыла дорогу в
После этого провала сборную Швеции возглавил исландский тренер Кристиан Андрессон, причём его назначение стало неожиданным практически для всех, поскольку до этого специалист, которому сейчас всего 36 лет, с
В составе нынешней сборной Швеции четверо игроков, которые завоевали серебро Игр-2012. Это крайние Йонас Чельман, Никлас Экберг и Маттиас Закриссон, а также линейные Фредрик Петерсон и Андреас Нильссон. А по сравнению с январским чемпионатом мира состав практически не изменился, только Чельман вернулся. Половина игроков шведской сборной играет в Германии — сильнейшем клубном чемпионате Европы. В чемпионате Швеции выступают крайний Джерри Толбринг, линейный Макс Дари и разыгрывающий Эспер Кондрадссон.
Отдать должок за Польшу
В отборочном турнире Евро-2018 сыграны два тура. Шведы лидируют в нашей группе с 4 очками после побед над командами Словакии и Черногории. Сборная России с этими же соперниками сыграла вничью и занимает второе место с 2 баллами. В финальную часть чемпионата Европы выйдут команды, которые займут первое и второе места.
По большому счёту, даже поражения в двух матчах со сборной Швеции не лишат российскую команду шансов сыграть на Евро-2018. Но тогда уже права на ошибку не останется — необходимо будет побеждать в июне и Словакию, и Черногорию. Соперников, ничьи которым россияне отдали сами
Но, чтобы не доводить дело до нервотрёпки, нужно постараться взять у шведов хотя бы один матч. Домашний или гостевой — совершенно неважно. И рассчитаться со скандинавами за концовку той самой игры на Евро-2016, в которой шведы вырвали ничью и не пустили сборную России на Олимпиаду. Сделать это даже нашей обновлённой сборной вполне по силам.
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