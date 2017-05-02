Гандбол при «минус 8». Россия сыграет со Швецией новым составом

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3 и 6 мая в Санкт-Петербурге и Линчёпинге состоятся матчи отборочного турнира гандбольного Евро-2018 между сборными России и Швеции. В 1990-х и начале нулевых игры этих соперников были классикой мирового гандбола, два законодателя мод выходили в финалы почти всех крупных турниров и спорили за золото. Но сейчас обе команды переживают далеко не лучшие времена, хотя шведы, похоже, потихоньку выбираются из кризиса.

Вынужденное обновление

Главный тренер мужской сборной России Дмитрий Торгованов прямо сейчас оказался в той же ситуации, что и наставник женской сборной Евгений Трефилов после победной Олимпиады в Рио. К двум матчам со шведами, которые могут стать ключевыми в отборочном цикле Евро-2018, команда осталась без восьми гандболистов, игравших на чемпионате мира — 2017 во Франции.

Из-за травм не помогут команде вратарь Виктор Киреев, разыгрывающие Дмитрий Житников и Павел Атьман, полусредний Сергей Горбок. Взял паузу в выступлениях за национальную команду левый крайний Тимур Дибиров. Не вызваны на этот раз в сборную два ветерана линейных Александр Черноиванов и Михаил Чипурин, а также правый крайний Дмитрий Ковалёв.

Президент ФГР Сергей Шишкарёв после 12-го места на чемпионате мира заявил, что мужскую сборную ждёт серьёзное обновление. Но спустя три месяца признал, что в России нет достаточного числа гандболистов, из которых можно строить новую команду. Обновление в результате всё равно произошло, но получилось вынужденным.

Восемь игроков в численном выражении — ровно половина состава. По сути, Торгованову и его новому помощнику Виталию Иванову за пять дней нужно выстроить новую команду. Нужно заново вылепить игру в обороне — с теми игроками, что есть в наличии. И от того, сможет ли тренерский штаб решить эту задачу, и зависит результат матчей со шведами.

Из тех, кто не играл на чемпионате мира, в команду включены разыгрывающий Игорь Карлов, левый полусредние Руслан Дашко и Дмитрий Богданов, линейные Денис Васильев и Лев Целищев, вратарь Олег Грамс и левый крайний Роман Остащенко. Пожалуй, наиболее заметной будет потеря системообразующих для нынешней сборной Житникова и Атьмана.

Но зато появился шанс показать себя во всём блеске Карлову, Шкуринскому и Дашко.

Кто против нас?

Сборная Швеции с 2002 года, когда стала чемпионом Европы, единственный раз блеснула на Олимпиаде в Лондоне, когда дошла до финала и уступила один мяч французам. Все остальные результаты у скандинавов были примерно на уровне сборной России.

На Евро-2016 шведы стали восьмыми, а россияне — девятыми. Тогда команды впервые за долгое время сыграли между собой, но сильнейшего не выявили. Та ничья стала фатальной для российской команды и закрыла дорогу в Рио-де-Жанейро. Шведы на Олимпиаду пробились, но из 12 участников заняли только 11-е место.

После этого провала сборную Швеции возглавил исландский тренер Кристиан Андрессон, причём его назначение стало неожиданным практически для всех, поскольку до этого специалист, которому сейчас всего 36 лет, с топ-клубами, а тем более сборными, не работал. Он затеял перестройку состава — благо было из кого выбирать, и менее чем за полгода привёл сборную на шестое место на чемпионате мира. Во Франции шведы уступили в четвертьфинале хозяевам турнира, показав при этом очень симпатичный гандбол.

В составе нынешней сборной Швеции четверо игроков, которые завоевали серебро Игр-2012. Это крайние Йонас Чельман, Никлас Экберг и Маттиас Закриссон, а также линейные Фредрик Петерсон и Андреас Нильссон. А по сравнению с январским чемпионатом мира состав практически не изменился, только Чельман вернулся. Половина игроков шведской сборной играет в Германии — сильнейшем клубном чемпионате Европы. В чемпионате Швеции выступают крайний Джерри Толбринг, линейный Макс Дари и разыгрывающий Эспер Кондрадссон.

Отдать должок за Польшу

В отборочном турнире Евро-2018 сыграны два тура. Шведы лидируют в нашей группе с 4 очками после побед над командами Словакии и Черногории. Сборная России с этими же соперниками сыграла вничью и занимает второе место с 2 баллами. В финальную часть чемпионата Европы выйдут команды, которые займут первое и второе места.

По большому счёту, даже поражения в двух матчах со сборной Швеции не лишат российскую команду шансов сыграть на Евро-2018. Но тогда уже права на ошибку не останется — необходимо будет побеждать в июне и Словакию, и Черногорию. Соперников, ничьи которым россияне отдали сами из-за совершенно необязательных ошибок в концовках.

Но, чтобы не доводить дело до нервотрёпки, нужно постараться взять у шведов хотя бы один матч. Домашний или гостевой — совершенно неважно. И рассчитаться со скандинавами за концовку той самой игры на Евро-2016, в которой шведы вырвали ничью и не пустили сборную России на Олимпиаду. Сделать это даже нашей обновлённой сборной вполне по силам.