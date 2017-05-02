Российско-шведское дерби в Петербурге

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В случае победы российские гандболисты догонят скандинавов в турнирной таблице и сделают более чем весомую заявку на выход на континентальное первенство.

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СОПЕРНИКИ

Нынешний отборочный цикл сборная России начала не слишком уверенно. Сначала команда Дмитрия Торгованова на своей площадке упустила победу в матче со Словакией, сыграв вничью, а затем тем же исходом завершилась гостевая встреча с Черногорией. Матч со сборной Швеции — третий по счету. И наверняка по характеру игры будет отличаться от двух предыдущих. Сборная Швеции — лидер группы 6, скандинавская команда стартовала в квалификации на Евро-2018 с двух побед подряд и, набрав четыре очка, располагается на первом месте в турнирной таблице. Сборная России — вторая, и чтобы догнать «Тре Крунур», в Санкт-Петербурге необходимо только побеждать.

К предстоящему матчу прикован немалый интерес болельщиков. Пожалуй, более принципиального соперника, чем Швеция, для сборной России не найти, и наоборот. Особенно принципиальным противостояние было в 90-х и начале 2000-х, когда гандбол в России и Швеции был на подъеме. Едва ли не каждый крупный турнир не обходился без финала, в котором сходились россияне и скандинавы.

Наиболее памятной для обеих команд стала встреча на Олимпийских играх в Сиднее. Тогда в финале сборная России одержала победу со счетом 28:26 и завоевала золотые медали. До сих пор успех 17-летней давности — самый значимый в истории мужского гандбола. А сборной Швеции, несмотря на все регалии, Олимпийские игры пока так и не покорились. Пять лет назад в Лондоне «Тре Крунур» демонстрировала прекрасный гандбол, но вновь остановилась в шаге от золотых медалей.

ОТДАТЬ ДОЛГ ЗА НИЧЬЮ В ПОЛЬШЕ

Удивительно, но в новейшей истории пути сборных России и Швеции пересекались значительно реже, гандбол в обеих странах пошел на спад, и соперничество несколько притупилось. Принципиальность между россиянами и скандинавами дала о себе знать год назад на чемпионате Европы в Польше. Сборные России и Швеции встретились на стадии основного раунда континентального первенства, тогда команда Дмитрия Торгованова допустила две фатальные ошибки в концовке матча и упустила победу. Ничья стоила россиянам попадания на олимпийскую квалификацию. И вот настало время отдать долг за Вроцлав.

Правда, сделать это будет, стоит признать, очень непросто. С тех пор сборная Швеции омолодила состав и стала гораздо сильнее. На январском чемпионате мира по Франции «Тре Крунур» демонстрировала великолепный гандбол и претендовала на медали, но в ¼ финала в упорной борьбе уступила будущим обладателям золотых медалей французам и заняла итоговое шестое место. Сборная России на французском мундиале стала лишь двенадцатой, хотя нельзя не признать, что потенциал у команды Дмитрия Торгованова был гораздо выше.

КАДРОВЫЕ ПОТЕРИ

Другое дело, россияне подходят к ответственному матчу не в оптимальном составе. Незадолго до встречи со Швецией травмы получили голкипер Виктор Киреев, разыгрывающие Павел Атьман и Дмитрий Житников, а также в матче Лиги чемпионов «ПСЖ» — «ПИК Сегед» Сергей Горбок. Восполнить потерю Киреева и Горбока теоретически возможно, а вот разыгрывающих — гораздо сложнее. Тренерский штаб сборной России планирует закрыть одну из ключевых позиций новоиспеченным обладателем Кубка России, игроком СКИФа Игорем Карловым, но у него еще не было опыта в матчах столь серьезного уровня.

— Я считаю, что сборная Швеции — фаворит матча, — сказал главный тренер сборной России Дмитрий Торгованов. — Шведы показали прекрасный гандбол на чемпионате мира, уступив лишь французам. У нашего соперника нет кадровых потерь, все основные игроки в строю, кстати, большинство из них выступает в сильных европейских клубах, причем на ведущих ролях. К моему великому сожалению, у нас не смогут сыграть несколько травмированных гандболистов. Мы думаем, как их заменить и за столь короткое время подготовиться к важному матчу. Сборная России впервые проведет игру в Санкт-Петербурге. И мы очень надеемся на поддержку своих болельщиков!

Вероятно, одной из главных надежд сборной России в среду станет опытный Сергей Шельменко. Полусредний тоже считает, что шведская команда станет фаворитом встречи, но заметил, что россияне намерены дать скандинавам бой.

— Противостояние сборных России и Швеции всегда было принципиальным. Мы относимся к предстоящему матчу, как к дерби. Знаем, что нам не будет легко, так как у нас есть кадровые потери и команда сильно омолодилась. Но раньше времени сдаваться никто не собирается, мы будем играть и стараться отобрать у шведов очки, сначала — в Санкт-Петербурге.

Сборные России и Швеции проведут и ответную игру. Она состоится 6 мая в Линчепинге. Кстати, в Швеции билеты на ответную игру уже раскуплены.