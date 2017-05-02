Шишкарев — новый капитан сборной России
Тренерский штаб сборной России во главе с Дмитрием Торговановым определился с составом на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2018 против Швеции.
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вратари Вадим Богданов («Азоты Пулавы», Польша), Дмитрий Павленко, Олег Грамс (оба — «Чеховские медведи»);.
правый крайний Даниил Шишкарев («Вардар», Македония);.
правые полусредние Сергей Шельменко («Мотор», Украина), Дмитрий Киселев («Университет-Нева»), Руслан Дашко («Динамо-Виктор»);.
разыгрывающий Игорь Карлов (СКИФ);.
левые полусредние Александр Деревень («Вардар», Македония), Азат Валиуллин («Лемго», Германия), Александр Шкуринский (СКИФ), Дмитрий Богданов («Университет-Нева»);.
линейные Глеб Калараш, Лев Целищев (оба — «Мотор», Украина), Денис Васильев («Динамо-Астрахань»);.
левые крайние Игорь Сорока («Мотор», Украина), Роман Остащенко («Чеховские медведи»).
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