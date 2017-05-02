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2 мая 2017, 0:07 | Игровые: Гандбол | Спорт-Экспресс

Шишкарев — новый капитан сборной России

Тренерский штаб сборной России во главе с Дмитрием Торговановым определился с составом на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2018 против Швеции.

Тренерский штаб сборной России во главе с Дмитрием Торговановым определился с составом на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2018 против Швеции. Увеличить
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Как сообщает пресс-служба федерации гандбола России, новым капитаном команды назначен Даниил Шишкарев. Ранее капитаном был Тимур Дибиров, который сделал паузу в международной карьере.

В Санкт-Петербург на игру со шведами отправятся следующие 17 гандболистов:

вратари Вадим Богданов («Азоты Пулавы», Польша), Дмитрий Павленко, Олег Грамс (оба — «Чеховские медведи»);.

правый крайний Даниил Шишкарев («Вардар», Македония);.

правые полусредние Сергей Шельменко («Мотор», Украина), Дмитрий Киселев («Университет-Нева»), Руслан Дашко («Динамо-Виктор»);.

разыгрывающий Игорь Карлов (СКИФ);.

левые полусредние Александр Деревень («Вардар», Македония), Азат Валиуллин («Лемго», Германия), Александр Шкуринский (СКИФ), Дмитрий Богданов («Университет-Нева»);.

линейные Глеб Калараш, Лев Целищев (оба — «Мотор», Украина), Денис Васильев («Динамо-Астрахань»);.

левые крайние Игорь Сорока («Мотор», Украина), Роман Остащенко («Чеховские медведи»).
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