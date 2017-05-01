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В женском чемпионате России по гандболу определились финалисты. Золотые медали разыграют «Ростов-Дон» и тольяттинская «Лада». Не нужно было обладать даром Ванги, чтобы увидеть в финальной серии именно эти команды — они изначально считались фаворитами. Вмешаться в спор могла разве что краснодарская «Кубань», но подопечные Евгения Трефилова в полуфинале попали на «Ростов».

Нарушение осталось незамеченным

Между Ростовом и Краснодаром в нашем гандболе отношения не самые приятельские. Обе команды не испытывают финансовых проблем и обладают определённым административным ресурсом. В полуфинальной серии чемпионата России выяснилось, что умение побеждать в кабинетах не менее, а зачастую и более важно, чем умение выигрывать на площадке.

Суть вопроса такова. Капитан «Ростова-Дон» Юлия Манагарова, которая выступала за сборную Украины, была заявлена за команду в национальном чемпионате как российский игрок. У неё есть российский паспорт, а 19 июня завершится её спортивный карантин, и Манагарова сможет выступать за сборную России.

Но в регламенте чётко сказано, что в качестве российских могут быть заявлены только те гандболистки, которые могут играть за сборную России. Манагарова этому критерию не соответствует и не будет соответствовать до окончания нынешнего чемпионата страны. В этом нет вины спортсменки, так как решение о её допуске принимала мандатная комиссия на основании того регламена, который действовал на тот момент. Спустя неделю в него были внесены изменения.

Ни одна из команд, в том числе и «Кубань», по ходу «регулярки» не подавала протест на это нарушение регламента. Получается, что во всех матчах, где принимала участие Манагарова, у «Ростова» на площадке одновременно находились более трёх легионеров, а это запрещено. Непонятно, что останавливало все команды от подачи апелляции — может, боялись, что это бесполезно?

«Кубань» всё же решилась поискать правду и подала протест на результат первого полуфинального матча. Но вместо технического поражения «Ростову-Дон» было предписано изменить заявку и оформить Юлию Манагарову как легионера. Уже седьмого, тогда как даже в заявке допускается наличие только пяти иностранных игроков. Все результаты остались в силе. Ростовский клуб правила не нарушал, а разрешить возникшую коллизию было решено именно таким образом.

Трефилов уступил по игре

Эта апелляция была единственным шансом Евгения Трефилова побороться с «Ростовом». По игре его «Кубань» составить конкуренцию могучим соперницам не смогла. Класс ростовской команды на сегодняшний день заметно выше. В двух матчах были лишь отдельные эпизоды, когда кубанские гандболистки показывали зубы.

В первой встрече, которая проходила в Краснодаре, «Кубань» вела по ходу первого тайма в два-три мяча. Подопечные Трефилова бились за каждый квадратный сантиметр площадки, очень цепко и жёстко играла в обороне, а в воротах блистательно действовала Виктория Самарская. Но уже в середине тайма подопечные Бужана догнали соперника, а затем и вышли вперёд.

Правда, отрыв в счёте были минимальным, и у «Кубани» теплилась надежда на положительный исход матча. Но во втором тайме эта надежда улетучилась. Олимпийская чемпионка Анна Седойкина, стоявшая в воротах гостей стеной, отбивала мяч за мячом, а ростовчанки свои шансы в атаке использовали. После того как «Ростов» оторвался на пять мячей, всё было ясно.

На вторую встречу Трефилов не заявил ни олимпийских чемпионок Викторию Калинину и Марину Судакову (первая заболела, а игра второй тренера не устроила), ни Оксану Свитанько. В итоге «Кубань» потерпела разгромное поражение, а солировала в составе «Ростова» проводящая великолепный сезон Манагарова. Именно несколько её отрывов в начале второго тайма окончательно сняли все вопросы. По ходу встречи наставник «Кубани» был непривычно спокоен, а его команда в концовке просто сдалась.

Теперь краснодарской команде предстоит серия за третье место со звенигородской «Звездой». А у Трефилова всё-таки будет ещё один шанс обыграть принципиального соперника. В конце мая в Ростове-на-Дону пройдёт «Финал четырёх» Кубка России.

«Лада» превратилась в каток

«Звезда» после победы в четвертьфинале над теперь уже экс-чемпионом «Астраханочкой» надеялась побороться и с волжанками, но борьбы не получилось. «Лада» прошла в финал очень уверенной поступью, утрамбовав соперника. Подопечные Левона Акопяна не показали и 70 процентов того, на что способны, но этого и не потребовалось. В самые нужные моменты «Лада» взрывалась и забивала.

Кстати, ещё по ходу четвертьфинальной серии с московским «Лучом» стало известно, что лидер «Лады» разыгрывающая сборной России Дарья Дмитриева продлила контракт с клубом на два года. Все претенденты на Дмитриеву теперь могут только завидовать волжской команде. «Лада» сейчас выглядит действительно сильно, но с «Ростовом» будет уже совсем другая игра. На предварительном этапе обе встречи выиграли ростовчанки, но тогда золото чемпионата России на кону и не стояло.

В любом случае в следующем сезоне и «Ростов-Дон», и «Лада» будут играть в Лиге чемпионов.