«Ростов-Дон» и «Лада» сыграют в финале ЧР по гандболу среди женщин
Гандболистки клуба «Ростов-Дон» и тольяттинской «Лады» встретятся в финале чемпионата России.
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«Ростов-Дон» в понедельник дома обыграл краснодарскую «Кубань» во втором матче полуфинальной серии до двух побед со счетом 32:21. В первом матче ростовчанки добились победы — 31:24.
В другом матче в понедельник в Тольятти «Лада» обыграла «Звезду» из Звенигорода в ответном матче полуфинальной серии со счетом 32:27. В первом матче «Лада» праздновала победу со счетом 38:28.
Финальные серии за первое и третье места стартуют 18 мая.
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