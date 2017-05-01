ГК «Ростов-Дон» вышел в финал чемпионата России
Гандболистки «Ростов-Дона» 1 мая в домашнем матче сыграли с «Кубанью».
Ростовский клуб во втором полуфинальном матче
Лучшими бомбардирами встречи стали Юлия Манагарова и Александрина Кабрал Барбоса, забившие по шесть голов. При этом Манагарова признана лучшим игроком матча. В финальной серии Суперлиги ростовские спортсменки сразятся с тольяттинской «Ладой».
Как сообщали Юга.ру, гандболистки «Ростова-Дона» 28 апреля обыграли «Кубань» в первом полуфинальном матче
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