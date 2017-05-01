ГК «Ростов-Дон» вышел в финал чемпионата России

Ростовский клуб во втором полуфинальном матче плей-офф Чемпионата России одержал победу со счетом 32:21. «Ростов-Дон» вышел в финал чемпионата.

Лучшими бомбардирами встречи стали Юлия Манагарова и Александрина Кабрал Барбоса, забившие по шесть голов. При этом Манагарова признана лучшим игроком матча. В финальной серии Суперлиги ростовские спортсменки сразятся с тольяттинской «Ладой».