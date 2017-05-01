Определились все участники «Финала четырех» гандбольной Лиги чемпионов
1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. После ответных поединков четвертьфинальной стадии определились все участники решающего этапа гандбольной Лиги чемпионов — «Финала четырех», сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Впервые в квартет лучших клубов Старого Света пробился бывший соперник БГК имени Мешкова македонский «Вардар» из Скопье, дважды обыгравший еще одного оппонента чемпионов Беларуси немецкий «Фленсбург» — 26:24 (в гостях) и 35:27 (дома).
Соперник брестчан по
Жеребьевка пар «Финала четырех» состоится 2 мая, матчи пройдут
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