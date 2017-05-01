Определились все участники «Финала четырех» гандбольной Лиги чемпионов

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Впервые в квартет лучших клубов Старого Света пробился бывший соперник БГК имени Мешкова македонский «Вардар» из Скопье, дважды обыгравший еще одного оппонента чемпионов Беларуси немецкий «Фленсбург» — 26:24 (в гостях) и 35:27 (дома).

Соперник брестчан по SEHA-лиге венгерский «Веспрем» оказался сильнее французского «Монпелье» — 26:23 (дома) и 30:25 (в гостях). В другом противостоянии представителей Венгрии и Франции гандболисты «Пари Сен-Жермен» победили по сумме двух встреч «Пик» из Сегеда — 30:27 (в гостях) и 30:30 (дома). Испанская «Барселона» оказалась сильнее немецкого «Киля» — 26:28 (дома) и 23:18 (в гостях).