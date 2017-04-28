Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/handball/29591810/
28 апреля 2017, 22:35 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Гандболистки «Ростова-Дона» обыграли «Кубань» в первом матче полуфинала ЧР

МОСКВА, 28 апр — Р-Спорт. Гандболистки «Ростова-Дона» обыграли краснодарскую «Кубань» в первом матче полуфинала чемпионата России.

Первая встреча серии до двух побед, прошедшая в пятницу в Краснодаре, завершилась со счетом 31:24 в пользу ростовчан.

В другом полуфинальном матче «Звезда» в Звенигороде проиграла тольяттинской «Ладе» — 28:38.

Вторые полуфинальные матч пройдут 1 мая.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гандбола

Еще 7 новостей  Все новости
28 апреля

На грани революции: как россиянки изменят фигурное катание в ближайшие годы

Бурный секс возле корта прервал теннисный матч

15-летняя российская фигуристка с редким генетическим заболеванием