Гандболистки «Ростова-Дона» обыграли «Кубань» в первом матче полуфинала ЧР
МОСКВА, 28 апр —
Р-Спорт. Гандболистки «Ростова-Дона» обыграли краснодарскую «Кубань» в первом матче полуфинала чемпионата России.
Первая встреча серии до двух побед, прошедшая в пятницу в Краснодаре, завершилась со счетом 31:24 в пользу ростовчан.
В другом полуфинальном матче «Звезда» в Звенигороде проиграла тольяттинской «Ладе» — 28:38.
Вторые полуфинальные матч пройдут 1 мая.
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