Гандболистки «Астраханочки» обыграли «Луч» в первом матче турнира за 5−8 места ЧР

Встреча серии до двух побед, прошедшая в пятницу в Москве, завершилась со счетом 24:23 в пользу «Астраханочки».

В другом матче турнира за 5−8 места «Динамо-Синара» (Волгоград) на выезде обыграло «Ставрополье-СКФУ» (Ставрополь).

Вторые матчи пройдут 1 мая.