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28 апреля 2017, 22:30 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Гандболистки «Астраханочки» обыграли «Луч» в первом матче турнира за 5−8 места ЧР

МОСКВА, 28 апр — Р-Спорт. Гандболистки «Астраханочки» обыграли «Луч» (Москва) в первом полуфинальном матче турнира за 5−8 места чемпионата России.

Встреча серии до двух побед, прошедшая в пятницу в Москве, завершилась со счетом 24:23 в пользу «Астраханочки».

В другом матче турнира за 5−8 места «Динамо-Синара» (Волгоград) на выезде обыграло «Ставрополье-СКФУ» (Ставрополь).

Вторые матчи пройдут 1 мая.
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