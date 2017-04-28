Гандболистки «Астраханочки» обыграли «Луч» в первом матче турнира за 5−8 места ЧР
МОСКВА, 28 апр —
Р-Спорт. Гандболистки «Астраханочки» обыграли «Луч» (Москва) в первом полуфинальном матче турнира за 5−8 места чемпионата России.
Встреча серии до двух побед, прошедшая в пятницу в Москве, завершилась со счетом 24:23 в пользу «Астраханочки».
В другом матче турнира за 5−8 места «Динамо-Синара» (Волгоград) на выезде обыграло «Ставрополье-СКФУ» (Ставрополь).
Вторые матчи пройдут 1 мая.
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