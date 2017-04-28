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— Как настроение перед предстоящими матчами?

— Пока непонятно. Здорово, что мы, наконец, сыграем в Питере. Плохо, что у нас большие кадровые проблемы. Поэтому и сказать что-то пока сложно. В субботу мы собираемся в Новогорске и там уже будем определять готовность к предстоящим поединкам.

— Для вас Санкт-Петербург вообще знаковое место. Там начинали карьеру, там же играет «Университет-Нева», который вы тренируете.

— Скажу больше — я еще родился и вырос в Питере. И почти вся моя сознательная жизнь — за исключением 13-летнего отрезка, который я провел в Германии, выступая за местные клубы, — прошла именно в этом городе. Город для меня действительно родной. И я специально просил президента нашей федерации Сергея Шишкарева провести одну из игр не в Москве, а в Петербурге. Все, что требуется для организации матчей высокого уровня, здесь есть. Зал — прекрасный. Опыт имеется, потому что местный клуб участвовал в еврокубках, включая Лигу чемпионов.

Сергей Николаевич лично приезжал в Питер, чтобы все увидеть своими глазами. После чего признал, что условия великолепные и ничто не мешает провести здесь игру. Шведы, кстати, когда узнали, что играть будем в Санкт-Петербурге, тоже обрадовались. Им ведь сюда лететь ближе. Активизировались и их болельщики, которые рады совместить поддержку своей команды с возможностью посмотреть известный своей красотой город.

— А у нас интерес со стороны болельщиков к предстоящей игре есть?

— Да, ажиотаж уже чувствуется. Директор «Университета Лесгафта-Нева» Сергей Зиза, который еще и член исполкома Федерации гандбола России (ФГР), активно занимается этим вопросом.

АТЬМАН, ЖИТНИКОВ И КИРЕЕВ ТРАВМИРОВАНЫ

— Два наших следующих матча — со Швецией. Командой очень крепкой. За счет чего можно обыгрывать такую команду?

— Шведы — более чем серьезный соперник. Мы с ними играли на чемпионате Европы-2016, и тот матч закончился вничью. Но после того турнира у них несколько человек завершили карьеру в сборной, на их место пришли другие, и команда заиграла еще лучше. Они прекрасно выглядели на январском чемпионате мира. Дошли до четвертьфинала, где в борьбе проиграли главным фаворитам турнира — французам. В итоге заняли шестое место.

Играть с ними мы можем за счет правильно поставленной игры в защите. В нападении у нас сейчас, увы, очень большие проблемы. Дело в том, что в предстоящих матчах не смогут участвовать Павел Атьман и Дмитрий Житников. Это два системообразующих игрока нашей атаки.

— У них травмы?

— Да. У одного перелом плюсневой кости, у другого проблемы с плечом. Не сможет помочь нам и вратарь Витя Киреев — его прооперировали пару дней назад. Поэтому я и говорю, что многое будет зависеть от игры в обороне. Слабые места у Швеции есть, но вот как ими нам воспользоваться — надо думать. К сожалению, универсальных игроков, которые одинаково хорошо играют и в защите, и в нападении, у нас меньше, чем у предстоящего соперника.

— Правильно понимаю, что задача-минимум — победа хотя бы в одном из двух спаренных матчей?

— После того как мы сыграли вничью со словаками в Москве, одну игру выигрывать, конечно, желательно.

— У шведов после чемпионата мира-2016 состав сохранился полностью?

— Да.

ДИБИРОВ ПОПРОСИЛ ПОКА НЕ ВЫЗЫВАТЬ ЕГО

— А какие изменения по сравнению с тем турниром произошли в нашей команде?

— Травмированных я уже назвал. Плюс мы разговаривали с Тимуром Дибировым, он попросил пока его не вызывать. Сказал, что у него двое маленьких детей и он хочет какое-то время уделить семье. Не будем вызывать Сашу Черноиванова. Он уже в возрасте (ему 38 лет. — Прим. «СЭ»). Он и так очень много помогал нам. Так или иначе, но потихоньку нам нужно обновлять команду. По этой же причине нет в составе Миши Чипурина и Димы Ковалева. Они сделали очень много для сборной, но нужно двигаться дальше. Со всеми ними я разговаривал, и никаких обид ни у кого нет. Все адекватно воспринимают происходящее. Больше того, все они дали понять, что в случае чего всегда готовы приехать и помочь. Меня, как тренера, такая позиция очень радует.

— Сейчас, даже несмотря на травмы ключевых игроков, ситуация не настолько критичная, чтобы обращаться к ветеранам за помощью?

— К моему великому сожалению, все они играют не на тех позициях, на которых у нас есть проблемы. В противном случае мы обязательно рассматривали бы их кандидатуры. Пока же нам нужно успеть посмотреть всех остальных. И это не так просто, потому что, например, Сережа Горбок 29 апреля играет в Париже, и прилететь в расположение команды он должен этой же ночью. Азат Валиуллин и вовсе должен был играть 30-го числа, но, к счастью, тот матч перенесли.

Играть придется практически с листа. Но это касается не только нас, а всех сборных. Такой календарь.

— Что все-таки можно сделать за пять дней сбора в Новогорске? Понять состояние каждого из игроков?

— Это уже немало. И все должны осознать, что рассчитывать мы должны только на командные действия. Если каждый будет действовать по отдельности, игру со Швецией не вытащить.

— Проясните технический момент. Лев Воронин, который был вашим помощником, по-прежнему находится в тренерском штабе?

— Лев Геннадьевич — директор ФГР. Сергей Шишкарев сразу дал понять, что чемпионат мира во Франции — последний для него в роли тренера. Но Воронин в курсе всех событий в сборной, и мы с ним постоянно на связи. Что касается тренерского штаба, то в него теперь введен Виталий Владимирович Иванов. Он очень много играл за «Чеховских медведей» и сборную, становился бронзовым призером Олимпийских игр в Афинах и сейчас является помощником Владимира Салмановича Максимова в клубе, за который играл.

ОБНОВЛЯЕМ КОМАНДУ

— Турнирное положение в плане отбора на Евро у нас сейчас не самое простое. Сейчас, оглядываясь назад на ничейные матчи со Словакией и Черногорией, какое объяснение можете дать произошедшему? Невезение? Или сами перемудрили?

— Ничья в Черногории — это нормально. А вот потеря очков со Словакией — это и невезение, и перемудрили сами. Умудрились выигранную игру на последних секундах превратить в ничью.

— Для такой команды, как Россия, пропуск большого официального турнира, в данном случае чемпионата Европы, — это трагедия?

— Вообще, да. Но если вернуться к истории, то в 90-х годах у нас со шведами постоянно было противостояние. Очень редко в финалах любых турниров играл кто-то другой. Но где-то после 2004 года Швеция выпала со всех орбит. Причина простая — они обновляли сборную. Постепенно они вернулись и сейчас снова находятся на ведущих ролях.

— А теперь этот путь омоложения проходим мы?

— Да, и он очень тяжелый. Мы понимаем, что пора менять игроков, но выбор, к моему великому сожалению, у нас не такой большой, как у тех же шведов или, например, датчан.

— При этом отбираться нам на чемпионат Европы надо. Как сделать так, чтобы у малоопытных игроков, которые выйдут на матчи со Швецией, не тряслись коленки?

— Будем с ними разговаривать. Разумеется, что психологическая готовность также должна быть. Тут все зависит от самого человека, от того, чего он хочет в этой жизни.

ПРОВАЛ В 1990-х АУКАЕТСЯ НАМ СЕЙЧАС

— После чемпионата мира вы не раз общались с Шишкаревым. Обсуждали, какой у вас кредит доверия? Есть ли возможность строить новую команду с прицелом к отбору на Олимпийские игры в Токио или нужно любой ценой давать результат здесь и сейчас?

— На этот вопрос отвечать, с вашего позволения, не буду.

— Практически половина вызванных в сборную игроков представляет зарубежные клубы. Это нормально? Или было бы лучше иметь железный базовый клуб, коим раньше являлись «Чеховские медведи»?

— Я бы хотел, чтобы у нас было три базовых клуба. Но, к сожалению, сейчас даже Владимир Салманович не может предложить тех условий, которые мог раньше.

— Вы уже сказали, что с кадрами у нас сейчас ситуация тяжелая. Но хоть кто-то из молодых за этот клубный сезон заявил о себе?

— Таких немало. Появляются новые люди. Но не такие, чтобы сразу их ставить в сборную. На нашем виде спорта сильно сказался развал СССР. По-хорошему, тон в команде сейчас должны задавать ребята 1990 — 1992 годов рождения. 27 лет — самый расцвет для гандболиста. Но у нас в сборной только единицы этого возраста.

В то время детские тренеры уходили из гандбола, чтобы кормить семьи. Денег не было. Да и вообще не всем тогда было до спорта. Теперь нам это аукается. Возьмите символическую сборную по итогам последнего чемпионата мира — Саннеру Сагосену, Недиму Ремили и Джерри Толлбрингу по 21 году!

У нас сейчас появляются ребята 2000 года. Но им пока только по 17 лет, в сборную брать рано. А из тех, кто сейчас должен находиться на пике, у нас несколько человек. Есть Дмитрий Киселев, Александр Шкуринсий, Денис Васильев. Но этого мало. В советской сборной всегда было по 5 — 10 игроков из молодежной сборной.

— Не жалеете, что ввязались в дело сейчас, когда у сборной крайне непростые времена?

— Я понимал, куда шел. Хотя многие действительно не отдают себе отчет в том, что сейчас происходит с нашим мужским гандболом. Критикуют. Не понимают, что игроков у нас — единицы.

У девушек другая ситуация. Наши юношеские и молодежные сборные постоянно первые-вторые. А мужские? На последнем чемпионате Европы заняли 16-е место из 16. В то же время французы во всех возрастах на ведущих ролях. Понятно, что у них постоянно появляется свежая кровь для основной команды. Так и должно быть.

Во времена СССР если молодежная сборная не попадала в финал чемпионата мира, это считалось провалом. Мы в 1991 году стали третьими — и тут же последовали оргвыводы. Сейчас же попадание в финальную стадию считается успехом. Так откуда взяться игрокам?

— С учетом всего вышеупомянутого какую глобальную цель вы ставите перед собой на посту главного тренера?

— Нужно обновить команду и вернуться на Олимпийские игры. Это возможно.

РАСШИРЕННЫЙ СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ НА ИГРЫ СО ШВЕЦИЕЙ

Вратари: Вадим Богданов, Дмитрий Павленко, Олег Грамс.

Правые крайние: Даниил Шишкарев, Дмитрий Корнев.

Правые полусредние: Сергей Шельменко, Александр Котов, Дмитрий Киселев, Руслан Дашко.

Разыгрывающие: Игорь Карлов.

Левые полусредние: Сергей Горбок, Александр Деревень, Азат Валиуллин, Александр Шкуринский, Дмитрий Богданов.

Линейные: Глеб Калараш, Лев Целищев, Денис Васильев.

Левые крайние: Игорь Сорока, Роман Остащенко.