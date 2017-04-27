«Обматерил и угрожал». Гандбольные фавориты разбились на пары

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В мужском чемпионате России по гандболу определились полуфиналисты. Ими стали команды, занявшие четыре первые строчки в регулярном чемпионате. Но если в трёх парах всё стало ясно в двух матчах, то в одной борьба затянулась. Волгоградский «Каустик» сделал всё возможное и даже больше, чтобы обыграть «Университет-Нева», но команде Дмитрия Бочарникова пришлось сражаться не только с соперниками.

Волгоград проиграл со скандалом

Матчи между командами из Санкт-Петербурга и Волгограда получились самыми запоминающимися из всех четвертьфиналов. Хотя особой борьбы никто не ожидал: команда с берегов Невы заняла второе место в «регулярке», а волжане — только седьмое, которое обеспечили себе лишь в последнем туре и ушли от встречи с «Чеховскими медведями».

Но в первом матче в Волгограде хозяева добились победы, хотя по ходу игры вела то одна, то другая команда. Игроки «Каустика» бились изо всех сил и сумели победить с преимуществом в два гола. Личный рекорд результативности установил единственный африканский легионер в чемпионате России Эрик Ндумби. 33-летний конголезец, который учится в Волгограде, стал заниматься гандболом всего лишь шесть лет назад, а до этого играл в баскетбол. Так вот, темнокожий линейный отправил в ворота «Университета-Невы» пять мячей, не сумев реализовать только один бросок.

Во втором матче, который проходил уже в Санкт-Петербурге, борьба была столь же напряжённой и завершилась победой хозяев с разницей в три гола. Команда Дмитрия Торгованова контролировала ход игры, очень активно играла в защите, доводила разрыв в счёте до шести мячей и уверенно пресекла все попытки волгоградцев совершить рывок. В двух матчах правый полусредний «Университета-Невы» и сборной России Дмитрий Киселёв забил 17 голов, хотя и промахивался довольно часто.

Всё решалось в третьей встрече, которая также прошла в Питере при неоднозначном судействе Александра Кирса и Артёма Ситникова. Непосредственно в эпизодах, которые решили исход матча, к ним претензий нет. Например, в концовке встречи, когда получил прямую красную карточку один из лидеров «Каустика» Михаил Виноградов.

Как объяснил «Чемпионату» инспектор матча Давид Данелия, «левый полусредний волгоградцев, проходя мимо арбитра, обматерил его и угрожал; это прямая красная с занесением специального рапорта в протокол». Или последовавшего через полминуты удаления правого крайнего Алексея Фокина, которое стало для игрока третьим. Он действительно нарушил правила и оставил свою команду вчетвером. Конечно, хозяева этим воспользовались, забросили четыре мяча подряд и решили исход игры в свою пользу.

Но по ходу матча в составе «Каустика» было много спорных удалений. Как в концовке первого тайма с тем же Фокиным, который не понял, за что получил две минуты. 19-летний игрок пошёл разбираться с арбитрами и тут же получил ещё две минуты. Перед этим волгоградская команда сумела сократить отставание в счёте до двух мячей, но этот рывок был прерван. «Университет-Нева» сильнее и по составу, и по игре, и команда главного тренера сборной России должна была побеждать без «прихватывания» соперника. Лучшими на площадке были вратари: Виталий Шиманский у Питера и Евгений Лысаков у Волгограда отразили более 40% бросков. А Дмитрий Киселёв промахивался гораздо чаще, чем забивал — 5 голов из 14 бросков.

СКИФ победил с потерями

Обладатель Кубка России краснодарский СКИФ дважды уверенно победил астраханское «Динамо». По уровню игры СКИФ, конечно, выше. И команда Олега Ходькова ни на минуту не позволила своим болельщикам усомниться в итоговом успехе. Главным оружием «Динамо» был линейный Денис Васильев, но его усилий астраханской команде не хватило.

В полуфинале СКИФ сыграет с «Университетом-Нева», причём краснодарской команде придётся, скорее всего, обойтись без правого полусреднего Дмитрия Свистунова. В первом тайме второго матча он покинул площадку и был сразу госпитализирован. Врачи диагностировали у него сильный вывих голеностопа, хотя первоначально было подозрение на перелом.

В последнем туре регулярного чемпионата Краснодар и Санкт-Петербург играли между собой, и тогда с разгромным счётом в гостях победили подопечные Торгованова. Но по уровню игры сейчас кубанская команда смотрится предпочтительнее. Полуфинал наверняка будет жарким.

Саратов остался без тренера и полуфинала

В споре «Динамо-Виктор» и «СГАУ-Саратов» силы были равны. В недавнем «Финале четырёх» Кубка России саратовская команда по ходу «бронзового» матча уступала ставропольской с разницей в шесть мячей, но сумела отыграться и победить в серии пенальти. Однако в четвертьфинальных встречах чемпионата борьбы не получилось.

Гандболисты «Динамо-Виктор» разгромили соперника в гостях, а потом добились и уверенной домашней победы. При этом в ответном матче саратовской командой руководил старший тренер Павел Гуськов. Основной «СГАУ-Саратов» добрался до Ставрополя на поезде, а оба тренера, массажист, исполнительный директор и два водителя поехали на гостевой матч на автобусе.

Недалеко от Волгограда автобус врезался в перегородившую дорогу фуру, кабина которой съехала в кювет. В результате главный тренер саратовцев Александр Алексеев получил перелом трёх рёбер, а Гуськов — травму спины. Но старший тренер в итоге добрался до Ставрополя, а главный был госпитализирован в волгоградскую больницу. Без него команде, конечно, пришлось сложно, но на данный момент «Динамо-Виктор» просто сильнее.

Ставропольская команда продолжит борьбу за медали и в любом случае обеспечила себе место в еврокубках на следующий сезон.

В споре медведей сильнее был Чехов

Соперником «СГАУ-Саратов» в полуфинале будут «Чеховские медведи». Команда Владимира Максимова дважды разгромила «Пермских медведей». По сути, для обеих команд эти матчи были тренировочными, поскольку расклад сил был слишком неравным. Потому и главные тренеры команд активно экспериментировали с составами.

Стоит отметить игру юного разыгрывающего из Перми Дмитрия Калугина, которому лишь в январе исполнилось 17 лет. Он нисколько не растерялся в игре против сильнейшей команды России и порой выдавал партнёрам передачи-конфетки. Именно после передач Калугина чаще всего отличался линейный пермяков Артур Мишустин.

У «Чеховских медведей» состоялось возвращение правого полусреднего Максима Куреткова, который большую часть сезона пропустил из-за травмы.

Полуфиналы и медальные серии пройдут после перерыва, связанного с участием сборной России в отборочных матчах чемпионата Европы против команды Швеции.