«Университет-Нева» стал полуфиналистом чемпионата России по гандболу
В мужской Суперлиге чемпионата России по гандболу определилась вторая пара полуфиналистов.
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«Университет-Нева» из
«Университет-Нева» в полуфинале встретится с краснодарским СКИФом. Первый матч пройдёт 12 мая в Краснодаре. Во втором полуфинале
Волгоградский «Каустик» сыграет в турнире за 5−8-е места. Его соперником станет астраханское «Динамо».
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