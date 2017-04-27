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27 апреля 2017, 12:30 | Игровые: Гандбол | Чемпионат.com

«Университет-Нева» стал полуфиналистом чемпионата России по гандболу

В мужской Суперлиге чемпионата России по гандболу определилась вторая пара полуфиналистов.

В мужской <span class=error>Суперлиге</span> чемпионата России по гандболу определилась вторая пара полуфиналистов. Увеличить
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«Университет-Нева» из Санкт-Петербурга обыграл волгоградский «Каустик» в третьем матче четвертьфинала плей-офф чемпионата России по гандболу со счётом 24:18 и вышел в полуфинал, выиграв серию 2−1.

«Университет-Нева» в полуфинале встретится с краснодарским СКИФом. Первый матч пройдёт 12 мая в Краснодаре. Во втором полуфинале плей-офф сыграют «Чеховские медведи» (Чехов) и «Динамо-Виктор» (Ставрополь).

Волгоградский «Каустик» сыграет в турнире за 5−8-е места. Его соперником станет астраханское «Динамо».
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Новости Гандбола

«Университет-Нева» одолел «Каустик» и вышел в полуфинал чемпионата России по гандболу

«Университет-Нева» одолел «Каустик» и вышел в полуфинал чемпионата России по гандболу

МОСКВА, 26 апр — Р-Спорт. Гандболисты петербургского «Университета-Невы» обыграли волгоградский «Каустик» в третьем матче четвертьфинальной серии чемпионата России и вышли в полуфинал турнира.
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