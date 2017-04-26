«Университет-Нева» одолел «Каустик» и вышел в полуфинал чемпионата России по гандболу
МОСКВА, 26 апр —
Р-Спорт. Гандболисты петербургского «Университета-Невы» обыграли волгоградский «Каустик» в третьем матче четвертьфинальной серии чемпионата России и вышли в полуфинал турнира.
Встреча, прошедшая в
«Университет-Нева» в полуфинале встретится с краснодарским СКИФом. Первый матч пройдет 12 мая в Краснодаре.
«Каустик» сыграет в турнире за 5−8-е места, а его соперником будет астраханское «Динамо».
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