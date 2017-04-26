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26 апреля 2017, 22:46 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

«Университет-Нева» одолел «Каустик» и вышел в полуфинал чемпионата России по гандболу

МОСКВА, 26 апр — Р-Спорт. Гандболисты петербургского «Университета-Невы» обыграли волгоградский «Каустик» в третьем матче четвертьфинальной серии чемпионата России и вышли в полуфинал турнира.

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге в среду, завершилась победой хозяев со счетом 24:18. Счет в серии до двух побед стал 2−1 в пользу петербургской команды.

«Университет-Нева» в полуфинале встретится с краснодарским СКИФом. Первый матч пройдет 12 мая в Краснодаре.

«Каустик» сыграет в турнире за 5−8-е места, а его соперником будет астраханское «Динамо».
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