«Университет-Нева» одолел «Каустик» и вышел в полуфинал чемпионата России по гандболу

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге в среду, завершилась победой хозяев со счетом 24:18. Счет в серии до двух побед стал 2−1 в пользу петербургской команды.

«Университет-Нева» в полуфинале встретится с краснодарским СКИФом. Первый матч пройдет 12 мая в Краснодаре.

«Каустик» сыграет в турнире за 5−8-е места, а его соперником будет астраханское «Динамо».