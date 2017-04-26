Гандболисты сборной Беларуси начали подготовку к матчам квалификации ЧЕ с поляками

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Главный тренер национальной команды Юрий Шевцов вызвал в тренировочный лагерь 21 игрока:

вратари — Вячеслав Солдатенко («Балинген», Германия), Иван Мацкевич («Стяуа», Бухарест, Румыния), Виталий Черепенько (БГК им. Мешкова, Брест);.

полевые игроки — Андрей Юринок, Денис Рутенко, Сергей Шилович, Вячеслав Шумак, Максим Бабичев, Артем Кулак (все — БГК им. Мешкова, Брест), Александр Титов («Риихимяки», Финляндия), Иван Бровко, Никита Вайлупов, Алексей Шинкель, Вадим Гайдученко, Владислав Кулеш, Александр Подшивалов, Артур Карвацкий, Николай Алехин (все — СКА, Минск), Максим Баранов («Одорхей», Румыния), Борис Пуховский («Мотор», Запорожье, Украина), Артем Королек («Сен-Рафаэль», Франция).

Пока под сводами дворца спорта «Уручье» тренируются 19 гандболистов, а 30 апреля к ним присоединятся легионеры Вячеслав Солдатенко и Артем Королек, которые в эти дни задействованы в своих клубах.

Первая игра с командой Польши пройдет в Минске 4 мая, ответная — 7 мая в польском Плоцке. В эти же дни состоятся две встречи между гандболистами Румынии и Сербии. До этого белорусы провели два матча во 2-й квалификационной группе: сначала уступили на своей арене румынам — 23:26, затем в гостях обыграли сербов — 36:27. Положение команд после двух игровых дней: Румыния — 4 очка, Беларусь — 2, Сербия — 2, Польша — 0. Заключительная часть отборочного турнира пройдет в июне: 15-го белорусы сыграют в Бухаресте против румынской сборной, 18-го примут в Минске сербскую дружину.

В финальную стадию континентального первенства выйдут команды, которые займут 1−2-е места в 7 квалификационных группах, а также лучшая из занявших 3-и итоговые позиции. Хозяином чемпионата Европы-2018 будет Хорватия.