Гандболисты «Динамо-Виктора» и «Чеховских медведей» сыграют в полуфинале плей-офф ЧР

«Динамо-Виктор» во вторник на своей площадке обыграло «СГАУ-Саратов» — 30:25. Счет в серии до двух побед стал 2−0 в пользу ставропольской команды. Действующие чемпионы «Чеховские медведи» также в родных стенах нанесли поражение «Пермским медведям» со счетом 32:24, выиграв серию со счетом 2−0.

В другом четвертьфинале петербургский «Университет-Нева» дома одолел волгоградский «Каустик» со счетом 25:22 и сравнял счет в серии — 1−1. Решающий матч пройдет в среду также в Санкт-Петербурге, а победитель в полуфинале встретится с краснодарским СКИФом.