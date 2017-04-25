Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/handball/29551283/
25 апреля 2017, 22:13 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Гандболисты «Динамо-Виктора» и «Чеховских медведей» сыграют в полуфинале плей-офф ЧР

МОСКВА, 25 апр — Р-Спорт. Гандболисты ставропольского «Динамо-Виктора» и «Чеховских медведей» вышли в полуфинал плей-офф чемпионата России, где сыграют между собой.

«Динамо-Виктор» во вторник на своей площадке обыграло «СГАУ-Саратов» — 30:25. Счет в серии до двух побед стал 2−0 в пользу ставропольской команды. Действующие чемпионы «Чеховские медведи» также в родных стенах нанесли поражение «Пермским медведям» со счетом 32:24, выиграв серию со счетом 2−0.

В другом четвертьфинале петербургский «Университет-Нева» дома одолел волгоградский «Каустик» со счетом 25:22 и сравнял счет в серии — 1−1. Решающий матч пройдет в среду также в Санкт-Петербурге, а победитель в полуфинале встретится с краснодарским СКИФом.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гандбола

Гандболистки «Астраханочки» уступили «Звезде» и не смогут защитить чемпионский титул

Гандболистки «Астраханочки» уступили «Звезде» и не смогут защитить чемпионский титул

МОСКВА, 24 апр — Р-Спорт. Гандболистки «Астраханочки» проиграли звенигородской «Звезде» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата России и утратили шансы защитить титул, завоеванный в прошлом сезоне.
Еще 7 новостей  Все новости
25 апреля

Фигурист, которого называли до травмы «вторым Плющенко», вернулся

Бурный секс возле корта прервал теннисный матч

Наши 13-летние фигуристки делают то, что в мире удавалось только раз. Видео