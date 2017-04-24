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24 апреля 2017, 22:45 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Гандболистки «Астраханочки» уступили «Звезде» и не смогут защитить чемпионский титул

МОСКВА, 24 апр — Р-Спорт. Гандболистки «Астраханочки» проиграли звенигородской «Звезде» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата России и утратили шансы защитить титул, завоеванный в прошлом сезоне.

Встреча, состоявшаяся в понедельник в Астрахани, завершилась победой подмосковной команды — 25:21. Счет в серии до двух побед стал 2−1 в пользу «Звезды», которая вышла в полуфинал, где сыграет с тольяттинской «Ладой».

Краснодарская «Кубань» в другом третьем матче четвертьфинальной серии в понедельник на своей площадке одолела волгоградское «Динамо-Синару» — 32:26. Серия закончилась со счетом 2−1 в пользу «Кубани», которой в следующем раунде предстоит встретиться с «Ростовом-Доном».
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