Гандболистки «Астраханочки» уступили «Звезде» и не смогут защитить чемпионский титул

Встреча, состоявшаяся в понедельник в Астрахани, завершилась победой подмосковной команды — 25:21. Счет в серии до двух побед стал 2−1 в пользу «Звезды», которая вышла в полуфинал, где сыграет с тольяттинской «Ладой».

Краснодарская «Кубань» в другом третьем матче четвертьфинальной серии в понедельник на своей площадке одолела волгоградское «Динамо-Синару» — 32:26. Серия закончилась со счетом 2−1 в пользу «Кубани», которой в следующем раунде предстоит встретиться с «Ростовом-Доном».