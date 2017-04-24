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24 апреля 2017, 22:19 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Гандболисты УОР № 2 проиграли УГНТУ-ВНЗМ в матче турнира за 9−12 места ЧР

МОСКВА, 24 апр — Р-Спорт. Гандболисты московского УОР № 2 проиграли уфимскому УГНТУ-ВНЗМ в матче турнира за 9−12-е места чемпионата России.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 32:27 в пользу уфимского коллектива.

В другом матче турнира снежинский «Сунгуль» переиграл челябинское «Динамо» со счетом 38:25.

Первое место в турнирной таблице по итогам второго тура финального этапа за 9−12-е места занял «Сунгуль», одержавший две победы в трех матчах при одной ничьей и набравший 5 очков. На втором месте с тремя баллами расположился УОР № 2, третью строчку с двумя очками заняло «Динамо», а четвертую — УГНТУ-ВНЗМ (2 очка).
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