Гандболисты СКИФа победили «Динамо» (Астрахань) и вышли в полуфинал чемпионата России

Встреча, состоявшаяся в понедельник в Краснодаре, завершилась со счетом 32:24 в пользу хозяев, у которых шесть голов забил Игорь Карлов.

Счет в серии до двух побед стал 2−0 в пользу СКИФа. В полуфинале краснодарский клуб сыграет с победителем противостояния между санкт-петербургским «Университетом-Невой» и волгоградским «Каустиком».