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24 апреля 2017, 22:22 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Гандболисты СКИФа победили «Динамо» (Астрахань) и вышли в полуфинал чемпионата России

МОСКВА, 24 апр — Р-Спорт. Гандболисты краснодарского СКИФа обыграли астраханское «Динамо» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата России и вышли в полуфинал.

Встреча, состоявшаяся в понедельник в Краснодаре, завершилась со счетом 32:24 в пользу хозяев, у которых шесть голов забил Игорь Карлов.

Счет в серии до двух побед стал 2−0 в пользу СКИФа. В полуфинале краснодарский клуб сыграет с победителем противостояния между санкт-петербургским «Университетом-Невой» и волгоградским «Каустиком».
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