Гандболисты СКИФа победили «Динамо» (Астрахань) и вышли в полуфинал чемпионата России
МОСКВА, 24 апр —
Р-Спорт. Гандболисты краснодарского СКИФа обыграли астраханское «Динамо» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата России и вышли в полуфинал.
Встреча, состоявшаяся в понедельник в Краснодаре, завершилась со счетом 32:24 в пользу хозяев, у которых шесть голов забил Игорь Карлов.
Счет в серии до двух побед стал 2−0 в пользу СКИФа. В полуфинале краснодарский клуб сыграет с победителем противостояния между
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter